Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2021)

По данным ЦБА, курс евро снизился на 0,12%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,12% - до 1,9997 маната, курс рубля остался на уровне 0,0223 маната.