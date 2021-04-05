О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2021) По данным ЦБА, курс евро снизился на 0,12%
Финансы
5 апреля 2021 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,12% - до 1,9997 маната, курс рубля остался на уровне 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,9997

1 Российский рубль

0,0223

1 Австралийский доллар

1,2948

1 Аргентинское песо

0,0185

1 Белорусский рубль

0,6443

1 Бразильский реал

0,2977

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1161

100 Вон Республики Корея

0,1508

1 Чешская крона

0,0767

100 Чилийских песо

0,2370

1 Китайский юань

0,2589

1 Датская крона

0,2689

1 Грузинский лари

0,4975

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0232

1 Британский фунт стерлингов

2,3514

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1948

1 Швейцарский франк

1,8027

1 Израильский шекель

0,5104

1 Канадский доллар

1,3513

1 Кувейтский динар

5,6269

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4105

1 Мексиканское песо

0,0837

1 Молдавский лей

0,0941

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1991

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4342

1 Сингапурский доллар

1,2634

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4112

1 Турецкая лира

0,2073

1 Тайваньский доллар

0,0596

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0607

100 Японских йен

1,5369

1 Новозеландский доллар

1,1948

Золото (1 унция)

2931,4630

Серебро (1 унция)

42,1592

Платина (1 унция)

2060,2300

Палладий (1 унция)

4528,2560
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.04.2021)

Новости партнеров

Самое читаемое

С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
29 марта 2021 г. 16:32
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
30 марта 2021 г. 10:40
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
1 апреля 2021 г. 15:40
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
1 апреля 2021 г. 19:11
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
31 марта 2021 г. 17:30
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты Искандер
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"
31 марта 2021 г. 12:16
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса
Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса
29 марта 2021 г. 11:05
В отношениях с Азербайджаном Германия выбрала… армянскую мафию
В отношениях с Азербайджаном Германия выбрала… армянскую мафию
30 марта 2021 г. 10:27
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
3 апреля 2021 г. 14:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi