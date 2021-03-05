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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
5 марта 2021 г. 10:50
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,77% - до 2,0327 маната, курс рубля – на 0,87% - до 0,0228 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0327

1 Российский рубль

0,0228

1 Австралийский доллар

1,3103

1 Аргентинское песо

0,0188

1 Белорусский рубль

0,6518

1 Бразильский реал

0,2999

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1109

100 Вон Республики Корея

0,1506

1 Чешская крона

0,0774

100 Чилийских песо

0,2342

1 Китайский юань

0,2626

1 Датская крона

0,2734

1 Грузинский лари

0,5135

1 Гонконгский доллар

0,2191

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3622

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1998

1 Швейцарский франк

1,8298

1 Израильский шекель

0,5125

1 Канадский доллар

1,3427

1 Кувейтский динар

5,6178

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,4175

1 Мексиканское песо

0,0805

1 Молдавский лей

0,0969

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1977

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4454

1 Сингапурский доллар

1,2702

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4408

1 Турецкая лира

0,2261

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0614

100 Японских йен

1,5730

1 Новозеландский доллар

1,2185

Золото (1 унция)

2876,4340

Серебро (1 унция)

42,8392

Платина (1 унция)

1910,8170

Палладий (1 унция)

3990,8180

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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.03.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.03.2021)

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