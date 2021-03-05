Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2021)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,77% - до 2,0327 маната, курс рубля – на 0,87% - до 0,0228 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 2,0327 1 Российский рубль 0,0228 1 Австралийский доллар 1,3103 1 Аргентинское песо 0,0188 1 Белорусский рубль 0,6518 1 Бразильский реал 0,2999 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1109 100 Вон Республики Корея 0,1506 1 Чешская крона 0,0774 100 Чилийских песо 0,2342 1 Китайский юань 0,2626 1 Датская крона 0,2734 1 Грузинский лари 0,5135 1 Гонконгский доллар 0,2191 1 Индийская рупия 0,0233 1 Британский фунт стерлингов 2,3622 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1998 1 Швейцарский франк 1,8298 1 Израильский шекель 0,5125 1 Канадский доллар 1,3427 1 Кувейтский динар 5,6178 1 Казахстанский тенге 0,0041 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,1121 1 Малазийский ринггит 0,4175 1 Мексиканское песо 0,0805 1 Молдавский лей 0,0969 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1977 100 Узбекских сум 0,0162 1 Польский злотый 0,4454 1 Сингапурский доллар 1,2702 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4408 1 Турецкая лира 0,2261 1 Тайваньский доллар 0,0609 1 Таджикский сомони 0,1505 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0614 100 Японских йен 1,5730 1 Новозеландский доллар 1,2185 Золото (1 унция) 2876,4340 Серебро (1 унция) 42,8392 Платина (1 унция) 1910,8170 Палладий (1 унция) 3990,8180

\