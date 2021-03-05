Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,77% - до 2,0327 маната, курс рубля – на 0,87% - до 0,0228 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0327
|
1 Российский рубль
|
0,0228
|
1 Австралийский доллар
|
1,3103
|
1 Аргентинское песо
|
0,0188
|
1 Белорусский рубль
|
0,6518
|
1 Бразильский реал
|
0,2999
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1109
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1506
|
1 Чешская крона
|
0,0774
|
100 Чилийских песо
|
0,2342
|
1 Китайский юань
|
0,2626
|
1 Датская крона
|
0,2734
|
1 Грузинский лари
|
0,5135
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2191
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3622
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1998
|
1 Швейцарский франк
|
1,8298
|
1 Израильский шекель
|
0,5125
|
1 Канадский доллар
|
1,3427
|
1 Кувейтский динар
|
5,6178
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4175
|
1 Мексиканское песо
|
0,0805
|
1 Молдавский лей
|
0,0969
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1977
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4454
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2702
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4408
|
1 Турецкая лира
|
0,2261
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0609
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0614
|
100 Японских йен
|
1,5730
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2185
|
Золото (1 унция)
|
2876,4340
|
Серебро (1 унция)
|
42,8392
|
Платина (1 унция)
|
1910,8170
|
Палладий (1 унция)
|
3990,8180
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