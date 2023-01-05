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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2023) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,47% - до 1,8029 маната, курс рубля вырос на 2,61% - до 0,0236 маната.
Финансы
5 января 2023 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2023)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,47% - до 1,8029 маната, курс рубля вырос на 2,61% - до 0,0236 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8029

1 Российский рубль

0,0236

1 Австралийский доллар

1,1583

1 Аргентинское песо

0,0095

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3130

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1003

100 Вон Республики Корея

0,1337

1 Чешская крона

0,0752

100 Чилийских песо

0,1986

1 Китайский юань

0,2469

1 Датская крона

0,2424

1 Грузинский лари

0,6296

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,0463

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1617

1 Швейцарский франк

1,8274

1 Израильский шекель

0,4817

1 Канадский доллар

1,2587

1 Кувейтский динар

5,5493

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,3862

1 Мексиканское песо

0,0876

1 Молдавский лей

0,0888

1 Египетский фунт

0,0643

1 Норвежская крона

0,1683

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3846

1 Сингапурский доллар

1,2668

1 Саудовский риал

0,4522

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2690

1 Турецкая лира

0,0907

1 Тайваньский доллар

0,0554

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,2845

1 Новозеландский доллар

1,0676

Золото (1 унция)

3148,3830

Серебро (1 унция)

40,3966

Платина (1 унция)

1836,2210

Палладий (1 унция)

3050,0975
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.01.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.01.2023)

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