Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2023)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,47% - до 1,8029 маната, курс рубля вырос на 2,61% - до 0,0236 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8029
|
1 Российский рубль
|
0,0236
|
1 Австралийский доллар
|
1,1583
|
1 Аргентинское песо
|
0,0095
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3130
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1003
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1337
|
1 Чешская крона
|
0,0752
|
100 Чилийских песо
|
0,1986
|
1 Китайский юань
|
0,2469
|
1 Датская крона
|
0,2424
|
1 Грузинский лари
|
0,6296
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0463
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1617
|
1 Швейцарский франк
|
1,8274
|
1 Израильский шекель
|
0,4817
|
1 Канадский доллар
|
1,2587
|
1 Кувейтский динар
|
5,5493
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3862
|
1 Мексиканское песо
|
0,0876
|
1 Молдавский лей
|
0,0888
|
1 Египетский фунт
|
0,0643
|
1 Норвежская крона
|
0,1683
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3846
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2668
|
1 Саудовский риал
|
0,4522
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2690
|
1 Турецкая лира
|
0,0907
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0554
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,2845
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0676
|
Золото (1 унция)
|
3148,3830
|
Серебро (1 унция)
|
40,3966
|
Платина (1 унция)
|
1836,2210
|
Палладий (1 унция)
|
3050,0975