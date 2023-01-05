Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2023)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,47% - до 1,8029 маната, курс рубля вырос на 2,61% - до 0,0236 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,47% - до 1,8029 маната, курс рубля вырос на 2,61% - до 0,0236 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8029 1 Российский рубль 0,0236 1 Австралийский доллар 1,1583 1 Аргентинское песо 0,0095 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3130 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1003 100 Вон Республики Корея 0,1337 1 Чешская крона 0,0752 100 Чилийских песо 0,1986 1 Китайский юань 0,2469 1 Датская крона 0,2424 1 Грузинский лари 0,6296 1 Гонконгский доллар 0,2175 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,0463 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1617 1 Швейцарский франк 1,8274 1 Израильский шекель 0,4817 1 Канадский доллар 1,2587 1 Кувейтский динар 5,5493 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,1120 1 Малазийский ринггит 0,3862 1 Мексиканское песо 0,0876 1 Молдавский лей 0,0888 1 Египетский фунт 0,0643 1 Норвежская крона 0,1683 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3846 1 Сингапурский доллар 1,2668 1 Саудовский риал 0,4522 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2690 1 Турецкая лира 0,0907 1 Тайваньский доллар 0,0554 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,2845 1 Новозеландский доллар 1,0676 Золото (1 унция) 3148,3830 Серебро (1 унция) 40,3966 Платина (1 унция) 1836,2210 Палладий (1 унция) 3050,0975 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.01.2023)