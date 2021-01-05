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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2021) По данным ЦБА, курс евро вырос на 0,17%
Финансы
5 января 2021 г. 10:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,17% - до 2,0854 маната, курс рубля понизился на 0,87% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0854

1 Российский рубль

0.0229

1 Австралийский доллар

1.3081

1 Аргентинское песо

0.0201

1 Белорусский рубль

0.6590

1 Бразильский реал

0.3225

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1158

100 Вон Республики Корея

0.1564

1 Чешская крона

0.0797

100 Чилийских песо

0.2420

1 Китайский юань

0.2630

1 Датская крона

0.2803

1 Грузинский лари

0.5144

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0232

1 Британский фунт стерлингов

2.3089

100 Индонезийских рупий

0.0122

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2066

1 Швейцарский франк

1.9308

1 Израильский шекель

0.5293

1 Канадский доллар

1.3323

1 Кувейтский динар

5.5966

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0204

100 Ливанских фунтов

0.1122

1 Малазийский ринггит

0.4241

1 Мексиканское песо

0.0856

1 Молдавский лей

0.0989

1 Египетский фунт

0.1082

1 Норвежская крона

0.1995

100 Узбекских сум

0.0163

1 Польский злотый

0.4583

1 Сингапурский доллар

1.2883

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4629

1 Турецкая лира

0.2291

1 Тайваньский доллар

0.0607

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0597

100 Японских йен

1.6500

1 Новозеландский доллар

1.2254

Золото (1 унция)

3295.9515

Серебро (1 унция)

46.2991

Платина (1 унция)

1807.4400

Палладий (1 унция)

4062.9830
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.01.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.01.2021)

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