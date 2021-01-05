Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2021)

По данным ЦБА, курс евро вырос на 0,17%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,17% - до 2,0854 маната, курс рубля понизился на 0,87% - до 0,0229 маната.