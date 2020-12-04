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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2020) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,21%
Финансы
4 декабря 2020 г. 09:58
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,21% - до 2,0647 маната, курс рубля - на 0,89% - до 0,0228 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0647

1 Российский рубль

0.0228

1 Австралийский доллар

1.2628

1 Аргентинское песо

0.0208

1 Белорусский рубль

0.6575

1 Бразильский реал

0.3296

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1121

100 Вон Республики Корея

0.1567

1 Чешская крона

0.0782

100 Чилийских песо

0.2264

1 Китайский юань

0.2600

1 Датская крона

0.2773

1 Грузинский лари

0.5138

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0230

1 Британский фунт стерлингов

2.2864

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2013

1 Швейцарский франк

1.9083

1 Израильский шекель

0.5205

1 Канадский доллар

1.3220

1 Кувейтский динар

5.5840

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0200

100 Ливанских фунтов

0.1125

1 Малазийский ринггит

0.4184

1 Мексиканское песо

0.0855

1 Молдавский лей

0.0983

1 Египетский фунт

0.1085

1 Норвежская крона

0.1940

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4621

1 Сингапурский доллар

1.2754

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4425

1 Турецкая лира

0.2178

1 Тайваньский доллар

0.0602

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0601

100 Японских йен

1.6363

1 Новозеландский доллар

1.2003

Золото (1 унция)

3132.9895

Серебро (1 унция)

40.9743

Платина (1 унция)

1775.7180

Палладий (1 унция)

3991.5915
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.12.2020)

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