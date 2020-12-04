Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2020)

По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,21%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,21% - до 2,0647 маната, курс рубля - на 0,89% - до 0,0228 маната.