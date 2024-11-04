Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8522 маната, курс рубля понизился на 1,1% - до 0,0173 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8522
|
1 Российский рубль
|
0,0173
|
1 Австралийский доллар
|
1,1231
|
1 Аргентинское песо
|
0,0017
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,2896
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0970
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1241
|
1 Чешская крона
|
0,0732
|
100 Чилийских песо
|
0,1769
|
1 Китайский юань
|
0,2398
|
1 Датская крона
|
0,2483
|
1 Грузинский лари
|
0,6239
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0202
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2079
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0004
|
1 Шведская крона
|
0,1594
|
1 Швейцарский франк
|
1,9648
|
1 Израильский шекель
|
0,4531
|
1 Канадский доллар
|
1,2228
|
1 Кувейтский динар
|
5,5474
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3897
|
1 Мексиканское песо
|
0,0846
|
1 Молдавский лей
|
0,0953
|
1 Египетский фунт
|
0,0347
|
1 Норвежская крона
|
0,1549
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4252
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2914
|
1 Саудовский риал
|
0,4526
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2632
|
1 Турецкая лира
|
0,0495
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0536
|
1 Таджикский сомони
|
0,1598
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1194
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0209
|
Золото (1 унция)
|
4659,0455
|
Серебро (1 унция)
|
55,5824
|
Платина (1 унция)
|
1700,6035
|
Палладий (1 унция)
|
1894,8030