Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8522 маната, курс рубля понизился на 1,1% - до 0,0173 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8522 1 Российский рубль 0,0173 1 Австралийский доллар 1,1231 1 Аргентинское песо 0,0017 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,2896 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0970 100 Вон Республики Корея 0,1241 1 Чешская крона 0,0732 100 Чилийских песо 0,1769 1 Китайский юань 0,2398 1 Датская крона 0,2483 1 Грузинский лари 0,6239 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,2079 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1594 1 Швейцарский франк 1,9648 1 Израильский шекель 0,4531 1 Канадский доллар 1,2228 1 Кувейтский динар 5,5474 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3897 1 Мексиканское песо 0,0846 1 Молдавский лей 0,0953 1 Египетский фунт 0,0347 1 Норвежская крона 0,1549 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4252 1 Сингапурский доллар 1,2914 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2632 1 Турецкая лира 0,0495 1 Тайваньский доллар 0,0536 1 Таджикский сомони 0,1598 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0411 100 Японских йен 1,1194 1 Новозеландский доллар 1,0209 Золото (1 унция) 4659,0455 Серебро (1 унция) 55,5824 Платина (1 унция) 1700,6035 Палладий (1 унция) 1894,8030 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.11.2024)