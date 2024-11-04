О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 ноября 2024 г. 09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8522 маната, курс рубля понизился на 1,1% - до 0,0173 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8522

1 Российский рубль

0,0173

1 Австралийский доллар

1,1231

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,2896

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0970

100 Вон Республики Корея

0,1241

1 Чешская крона

0,0732

100 Чилийских песо

0,1769

1 Китайский юань

0,2398

1 Датская крона

0,2483

1 Грузинский лари

0,6239

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,2079

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1594

1 Швейцарский франк

1,9648

1 Израильский шекель

0,4531

1 Канадский доллар

1,2228

1 Кувейтский динар

5,5474

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3897

1 Мексиканское песо

0,0846

1 Молдавский лей

0,0953

1 Египетский фунт

0,0347

1 Норвежская крона

0,1549

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4252

1 Сингапурский доллар

1,2914

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2632

1 Турецкая лира

0,0495

1 Тайваньский доллар

0,0536

1 Таджикский сомони

0,1598

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,1194

1 Новозеландский доллар

1,0209

Золото (1 унция)

4659,0455

Серебро (1 унция)

55,5824

Платина (1 унция)

1700,6035

Палладий (1 унция)

1894,8030
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.11.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.11.2024)

Самое важное

Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
1 ноября 2024 г. 18:21
В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi