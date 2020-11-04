Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,9818 маната, курс рубля - на 1,9% - до 0,0215 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1.9818
|
1 Российский рубль
|
0.0215
|
1 Австралийский доллар
|
1.2080
|
1 Аргентинское песо
|
0.0215
|
1 Белорусский рубль
|
0.6411
|
1 Бразильский реал
|
0.2955
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1050
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1493
|
1 Чешская крона
|
0.0737
|
100 Чилийских песо
|
0.2252
|
1 Китайский юань
|
0.2535
|
1 Датская крона
|
0.2661
|
1 Грузинский лари
|
0.5132
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2084
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0117
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1915
|
1 Швейцарский франк
|
1.8572
|
1 Израильский шекель
|
0.4983
|
1 Канадский доллар
|
1.2841
|
1 Кувейтский динар
|
5.5527
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0039
|
1 Киргизский сом
|
0.0210
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4082
|
1 Мексиканское песо
|
0.0791
|
1 Молдавский лей
|
0.0991
|
1 Египетский фунт
|
0.1081
|
1 Норвежская крона
|
0.1794
|
100 Узбекских сум
|
0.0164
|
1 Польский злотый
|
0.4347
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2448
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4018
|
1 Турецкая лира
|
0.2019
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0593
|
1 Таджикский сомони
|
0.1644
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0595
|
100 Японских йен
|
1.6219
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1308
|
Золото (1 унция)
|
3228.2830
|
Серебро (1 унция)
|
40.4609
|
Платина (1 унция)
|
1466.9980
|
Палладий (1 унция)
|
3878.5840