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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2020) Курс евро повысился на 0,07%
Финансы
4 ноября 2020 г. 09:44
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,9818 маната, курс рубля - на 1,9% - до 0,0215 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9818

1 Российский рубль

0.0215

1 Австралийский доллар

1.2080

1 Аргентинское песо

0.0215

1 Белорусский рубль

0.6411

1 Бразильский реал

0.2955

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1050

100 Вон Республики Корея

0.1493

1 Чешская крона

0.0737

100 Чилийских песо

0.2252

1 Китайский юань

0.2535

1 Датская крона

0.2661

1 Грузинский лари

0.5132

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0228

1 Британский фунт стерлингов

2.2084

100 Индонезийских рупий

0.0117

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1915

1 Швейцарский франк

1.8572

1 Израильский шекель

0.4983

1 Канадский доллар

1.2841

1 Кувейтский динар

5.5527

1 Казахстанский тенге

0.0039

1 Киргизский сом

0.0210

100 Ливанских фунтов

0.1123

1 Малазийский ринггит

0.4082

1 Мексиканское песо

0.0791

1 Молдавский лей

0.0991

1 Египетский фунт

0.1081

1 Норвежская крона

0.1794

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4347

1 Сингапурский доллар

1.2448

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4018

1 Турецкая лира

0.2019

1 Тайваньский доллар

0.0593

1 Таджикский сомони

0.1644

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0595

100 Японских йен

1.6219

1 Новозеландский доллар

1.1308

Золото (1 унция)

3228.2830

Серебро (1 унция)

40.4609

Платина (1 унция)

1466.9980

Палладий (1 унция)

3878.5840
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.11.2020)

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