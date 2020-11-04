Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2020)

Курс евро повысился на 0,07%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,9818 маната, курс рубля - на 1,9% - до 0,0215 маната.