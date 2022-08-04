Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,2%, до 1,7280, курс рубля вырос на 1,4%, до 0,0278 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7280
|
1 Российский рубль
|
0,0278
|
1 Австралийский доллар
|
1,1831
|
1 Аргентинское песо
|
0,0128
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский риал
|
0,3218
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский ранд
|
0,1014
|
100 Южнокорейский вон
|
0,1297
|
1 Чешская крона
|
0,0701
|
100 Чилийских песо
|
0,1866
|
1 Китайский юань
|
0,2517
|
1 Датская крона
|
0,2322
|
1 Грузинский лари
|
0,6229
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0214
|
1 Английский фунт стерлингов
|
2,0664
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1664
|
1 Швейцарский франк
|
1,7689
|
1 Израильский шекель
|
0,5067
|
1 Канадский доллар
|
1,3238
|
1 Кувейтский динар
|
5,5419
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Кыргызский сом
|
0,0205
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3816
|
1 Мексиканское песо
|
0,0831
|
1 Молдавский лев
|
0,0883
|
1 Египетский фунт
|
0,0891
|
1 Норвежская крона
|
0,1751
|
100 Узбекских сом
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3678
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2316
|
1 Саудовский риал
|
0,4521
|
1 СДР (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2457
|
1 Турецкая лира
|
0,0947
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0566
|
1 Таджикский сомони
|
0,1658
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0465
|
100 Японских йен
|
1,2714
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0697
|
Золото (1 унция)
|
3011,4905
|
Серебро (1 унция)
|
34,0735
|
Платина (1 унция)
|
1532,2780
|
Палладий (1 унция)
|
3457,4940