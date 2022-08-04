Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,2%, до 1,7280, курс рубля вырос на 1,4%, до 0,0278 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7280 1 Российский рубль 0,0278 1 Австралийский доллар 1,1831 1 Аргентинское песо 0,0128 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский риал 0,3218 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский ранд 0,1014 100 Южнокорейский вон 0,1297 1 Чешская крона 0,0701 100 Чилийских песо 0,1866 1 Китайский юань 0,2517 1 Датская крона 0,2322 1 Грузинский лари 0,6229 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0214 1 Английский фунт стерлингов 2,0664 100 Индонезийских рупий 0, 0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1664 1 Швейцарский франк 1,7689 1 Израильский шекель 0,5067 1 Канадский доллар 1,3238 1 Кувейтский динар 5,5419 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Кыргызский сом 0,0205 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3816 1 Мексиканское песо 0,0831 1 Молдавский лев 0,0883 1 Египетский фунт 0,0891 1 Норвежская крона 0,1751 100 Узбекских сом 0,0156 1 Польский злотый 0,3678 1 Сингапурский доллар 1,2316 1 Саудовский риал 0,4521 1 СДР (специальные права заимствования МВФ) 2,2457 1 Турецкая лира 0,0947 1 Тайваньский доллар 0,0566 1 Таджикский сомони 0,1658 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0465 100 Японских йен 1,2714 1 Новозеландский доллар 1,0697 Золото (1 унция) 3011,4905 Серебро (1 унция) 34,0735 Платина (1 унция) 1532,2780 Палладий (1 унция) 3457,4940 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.08.2022)