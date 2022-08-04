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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 августа 2022 г. 09:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,2%, до 1,7280, курс рубля вырос на 1,4%, до 0,0278 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7280

1 Российский рубль

0,0278

1 Австралийский доллар

1,1831

1 Аргентинское песо

0,0128

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский риал

0,3218

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский ранд

0,1014

100 Южнокорейский вон

0,1297

1 Чешская крона

0,0701

100 Чилийских песо

0,1866

1 Китайский юань

0,2517

1 Датская крона

0,2322

1 Грузинский лари

0,6229

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0214

1 Английский фунт стерлингов

2,0664

100 Индонезийских рупий

0, 0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1664

1 Швейцарский франк

1,7689

1 Израильский шекель

0,5067

1 Канадский доллар

1,3238

1 Кувейтский динар

5,5419

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Кыргызский сом

0,0205

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3816

1 Мексиканское песо

0,0831

1 Молдавский лев

0,0883

1 Египетский фунт

0,0891

1 Норвежская крона

0,1751

100 Узбекских сом

0,0156

1 Польский злотый

0,3678

1 Сингапурский доллар

1,2316

1 Саудовский риал

0,4521

1 СДР (специальные права заимствования МВФ)

2,2457

1 Турецкая лира

0,0947

1 Тайваньский доллар

0,0566

1 Таджикский сомони

0,1658

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0465

100 Японских йен

1,2714

1 Новозеландский доллар

1,0697

Золото (1 унция)

3011,4905

Серебро (1 унция)

34,0735

Платина (1 унция)

1532,2780

Палладий (1 унция)

3457,4940
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.08.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.08.2022)

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