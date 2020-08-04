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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
4 августа 2020 г. 09:47
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,07% - до 2,0018 маната, курс рубля упал на 0,43% - до 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0018

1 Российский рубль

0.0233

1 Австралийский доллар

1.2129

1 Аргентинское песо

0.0234

1 Белорусский рубль

0.6954

1 Бразильский реал

0.3194

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.0989

100 Вон Республики Корея

0.1424

1 Чешская крона

0.0762

100 Чилийских песо

0.2234

1 Китайский юань

0.2435

1 Датская крона

0.2689

1 Грузинский лари

0.5528

1 Гонконгский доллар

0.2194

1 Индийская рупия

0.0226

1 Британский фунт стерлингов

2.2239

100 Индонезийских рупий

0.0116

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1947

1 Швейцарский франк

1.8529

1 Израильский шекель

0.4987

1 Канадский доллар

1.2702

1 Кувейтский динар

5.5577

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0220

100 Ливанских фунтов

0.1127

1 Малазийский ринггит

0.4031

1 Мексиканское песо

0.0751

1 Молдавский лей

0.1023

1 Египетский фунт

0.1064

1 Норвежская крона

0.1864

100 Узбекских сум

0.0167

1 Польский злотый

0.4537

1 Сингапурский доллар

1.2361

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.3896

1 Турецкая лира

0.2438

1 Тайваньский доллар

0.0578

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0611

100 Японских йен

1.6033

1 Новозеландский доллар

1.1245

Золото (1 унция)

3357.4830

Серебро (1 унция)

41.4589

Платина (1 унция)

1573.0950

Палладий (1 унция)

3555.9750

 

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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.08.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.08.2020)

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