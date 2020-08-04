Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

https://static.report.az/photo/42923bc1-b1db-3751-87ee-7a1c564447d9.jpg https://static.report.az/photo/42923bc1-b1db-3751-87ee-7a1c564447d9.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,07% - до 2,0018 маната, курс рубля упал на 0,43% - до 0,0233 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2.0018 1 Российский рубль 0.0233 1 Австралийский доллар 1.2129 1 Аргентинское песо 0.0234 1 Белорусский рубль 0.6954 1 Бразильский реал 0.3194 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.0989 100 Вон Республики Корея 0.1424 1 Чешская крона 0.0762 100 Чилийских песо 0.2234 1 Китайский юань 0.2435 1 Датская крона 0.2689 1 Грузинский лари 0.5528 1 Гонконгский доллар 0.2194 1 Индийская рупия 0.0226 1 Британский фунт стерлингов 2.2239 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1947 1 Швейцарский франк 1.8529 1 Израильский шекель 0.4987 1 Канадский доллар 1.2702 1 Кувейтский динар 5.5577 1 Казахстанский тенге 0.0041 1 Киргизский сом 0.0220 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4031 1 Мексиканское песо 0.0751 1 Молдавский лей 0.1023 1 Египетский фунт 0.1064 1 Норвежская крона 0.1864 100 Узбекских сум 0.0167 1 Польский злотый 0.4537 1 Сингапурский доллар 1.2361 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3896 1 Турецкая лира 0.2438 1 Тайваньский доллар 0.0578 1 Таджикский сомони 0.1649 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0611 100 Японских йен 1.6033 1 Новозеландский доллар 1.1245 Золото (1 унция) 3357.4830 Серебро (1 унция) 41.4589 Платина (1 унция) 1573.0950 Палладий (1 унция) 3555.9750 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram









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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.08.2020)

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.08.2020)