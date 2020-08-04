Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,07% - до 2,0018 маната, курс рубля упал на 0,43% - до 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0018
|
1 Российский рубль
|
0.0233
|
1 Австралийский доллар
|
1.2129
|
1 Аргентинское песо
|
0.0234
|
1 Белорусский рубль
|
0.6954
|
1 Бразильский реал
|
0.3194
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.0989
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1424
|
1 Чешская крона
|
0.0762
|
100 Чилийских песо
|
0.2234
|
1 Китайский юань
|
0.2435
|
1 Датская крона
|
0.2689
|
1 Грузинский лари
|
0.5528
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2194
|
1 Индийская рупия
|
0.0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2239
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0116
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1947
|
1 Швейцарский франк
|
1.8529
|
1 Израильский шекель
|
0.4987
|
1 Канадский доллар
|
1.2702
|
1 Кувейтский динар
|
5.5577
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0220
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1127
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4031
|
1 Мексиканское песо
|
0.0751
|
1 Молдавский лей
|
0.1023
|
1 Египетский фунт
|
0.1064
|
1 Норвежская крона
|
0.1864
|
100 Узбекских сум
|
0.0167
|
1 Польский злотый
|
0.4537
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2361
|
1 Саудовский риал
|
0.4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.3896
|
1 Турецкая лира
|
0.2438
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0578
|
1 Таджикский сомони
|
0.1649
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0611
|
100 Японских йен
|
1.6033
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1245
|
Золото (1 унция)
|
3357.4830
|
Серебро (1 унция)
|
41.4589
|
Платина (1 унция)
|
1573.0950
|
Палладий (1 унция)
|
3555.9750