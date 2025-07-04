Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07%, до 2,0029 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,5%, до 2,1438 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0029
|
100 российских рублей
|
2,1438
|
1 австралийский доллар
|
1,1172
|
1 белорусский рубль
|
0,5728
|
1 болгарский лев
|
1,0235
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1247
|
1 чешская крона
|
0,0813
|
1 китайский юань
|
0,2373
|
1 датская крона
|
0,2684
|
1 грузинский лари
|
0,6258
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0199
|
1 британский фунт
|
2,3250
|
10 000 иранских риалов
|
0,0283
|
1 шведская крона
|
0,1779
|
1 швейцарский франк
|
2,1439
|
1 израильский шекель
|
0,5101
|
1 канадский доллар
|
1,2523
|
1 кувейтский динар
|
5,5698
|
100 казахстанских тенге
|
0,3272
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5023
|
1 молдавский лей
|
0,1012
|
1 норвежская крона
|
0,1692
|
100 узбекских сомов
|
0,0135
|
100 пакистанских рупий
|
0,5981
|
1 польский злотый
|
0,4722
|
1 румынский лей
|
0,3959
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3344
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3401
|
1 Турецкая лира
|
0,0427
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1777
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0324
|
Золото
|
5680,4225
|
Серебро
|
62,6413
|
Платина
|
2364,4535
|
Палладий
|
1945,1485