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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 июля 2025 г. 09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07%, до 2,0029 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,5%, до 2,1438 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

2,0029

100 российских рублей

2,1438

1 австралийский доллар

1,1172

1 белорусский рубль

0,5728

1 болгарский лев

1,0235

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1247

1 чешская крона

0,0813

1 китайский юань

0,2373

1 датская крона

0,2684

1 грузинский лари

0,6258

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0199

1 британский фунт

2,3250

10 000 иранских риалов

0,0283

1 шведская крона

0,1779

1 швейцарский франк

2,1439

1 израильский шекель

0,5101

1 канадский доллар

1,2523

1 кувейтский динар

5,5698

100 казахстанских тенге

0,3272

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,5023

1 молдавский лей

0,1012

1 норвежская крона

0,1692

100 узбекских сомов

0,0135

100 пакистанских рупий

0,5981

1 польский злотый

0,4722

1 румынский лей

0,3959

1 сербский динар

0,0171

1 сингапурский доллар

1,3344

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3401

1 Турецкая лира

0,0427

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1777

1 Новозеландский доллар

1,0324

Золото

5680,4225

Серебро

62,6413

Платина

2364,4535

Палладий

1945,1485
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.07.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.07.2025)

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