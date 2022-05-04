Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,7878, курс рубля вырос на 6% - до 0,0248 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7878
|
1 Российский рубль
|
0,0248
|
1 Австралийский доллар
|
1,2078
|
1 Аргентинское песо
|
0,0147
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3426
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1079
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1345
|
1 Чешская крона
|
0,0725
|
100 Чилийских песо
|
0,1987
|
1 Китайский юань
|
0, 2572
|
1 Датская крона
|
0,2403
|
1 Грузинский лари
|
0,5604
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0222
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1216
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1721
|
1 Швейцарский франк
|
1,7350
|
1 Израильский шекель
|
0,5078
|
1 Канадский доллар
|
1,3246
|
1 Кувейтский динар
|
5,5421
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0206
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3905
|
1 Мексиканское песо
|
0,0838
|
1 Молдавский лей
|
0,0921
|
1 Египетский фунт
|
0,0920
|
1 Норвежская крона
|
0,1811
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3811
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2283
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2776
|
1 Турецкая лира
|
0,1148
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0576
|
1 Таджикский сомони
|
0,1361
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0575
|
100 Японских йен
|
1,3062
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0935
|
Золото (1 унция)
|
3171,1885
|
Серебро (1 унция)
|
38,3899
|
Платина (1 унция)
|
1652,4000
|
Палладий (1 унция)
|
3848,3495