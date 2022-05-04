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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,7878, курс рубля вырос на 6% - до 0,0248 маната.
Финансы
4 мая 2022 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,7878, курс рубля вырос на 6% - до 0,0248 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7878

1 Российский рубль

0,0248

1 Австралийский доллар

1,2078

1 Аргентинское песо

0,0147

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3426

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1079

100 Вон Республики Корея

0,1345

1 Чешская крона

0,0725

100 Чилийских песо

0,1987

1 Китайский юань

0, 2572

1 Датская крона

0,2403

1 Грузинский лари

0,5604

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0222

1 Британский фунт стерлингов

2,1216

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1721

1 Швейцарский франк

1,7350

1 Израильский шекель

0,5078

1 Канадский доллар

1,3246

1 Кувейтский динар

5,5421

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0206

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3905

1 Мексиканское песо

0,0838

1 Молдавский лей

0,0921

1 Египетский фунт

0,0920

1 Норвежская крона

0,1811

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3811

1 Сингапурский доллар

1,2283

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2776

1 Турецкая лира

0,1148

1 Тайваньский доллар

0,0576

1 Таджикский сомони

0,1361

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0575

100 Японских йен

1,3062

1 Новозеландский доллар

1,0935

Золото (1 унция)

3171,1885

Серебро (1 унция)

38,3899

Платина (1 унция)

1652,4000

Палладий (1 унция)

3848,3495
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.05.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.05.2022)

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