Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,7878, курс рубля вырос на 6% - до 0,0248 маната.

https://static.report.az/photo/93d5b683-3122-3373-8a33-656c52b56f56.jpg https://static.report.az/photo/93d5b683-3122-3373-8a33-656c52b56f56.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,7878, курс рубля вырос на 6% - до 0,0248 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7878 1 Российский рубль 0,0248 1 Австралийский доллар 1,2078 1 Аргентинское песо 0,0147 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3426 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1079 100 Вон Республики Корея 0,1345 1 Чешская крона 0,0725 100 Чилийских песо 0,1987 1 Китайский юань 0, 2572 1 Датская крона 0,2403 1 Грузинский лари 0,5604 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0222 1 Британский фунт стерлингов 2,1216 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1721 1 Швейцарский франк 1,7350 1 Израильский шекель 0,5078 1 Канадский доллар 1,3246 1 Кувейтский динар 5,5421 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0206 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3905 1 Мексиканское песо 0,0838 1 Молдавский лей 0,0921 1 Египетский фунт 0,0920 1 Норвежская крона 0,1811 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3811 1 Сингапурский доллар 1,2283 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2776 1 Турецкая лира 0,1148 1 Тайваньский доллар 0,0576 1 Таджикский сомони 0,1361 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0575 100 Японских йен 1,3062 1 Новозеландский доллар 1,0935 Золото (1 унция) 3171,1885 Серебро (1 унция) 38,3899 Платина (1 унция) 1652,4000 Палладий (1 унция) 3848,3495 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.05.2022)