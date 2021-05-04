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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
4 мая 2021 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,19% - до 2,0469 маната, курс рубля остался на уровне 0,0226 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0431

1 Российский рубль

0,0226

1 Австралийский доллар

1,3170

1 Аргентинское песо

0,0181

1 Белорусский рубль

0,6622

1 Бразильский реал

0,3124

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1177

100 Вон Республики Корея

0,1517

1 Чешская крона

0,0793

100 Чилийских песо

0,2416

1 Китайский юань

0,2626

1 Датская крона

0,2753

1 Грузинский лари

0,4933

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0230

1 Британский фунт стерлингов

2,3595

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2016

1 Швейцарский франк

1,8594

1 Израильский шекель

0,5231

1 Канадский доллар

1,3830

1 Кувейтский динар

5,6417

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4135

1 Мексиканское песо

0,0840

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,1086

1 Норвежская крона

0,2046

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4505

1 Сингапурский доллар

1,2764

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4374

1 Турецкая лира

0,2056

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0611

100 Японских йен

1,5559

1 Новозеландский доллар

1,2215

Золото (1 унция)

3041,3170

Серебро (1 унция)

45,5199

Платина (1 унция)

2099,0750

Палладий (1 унция)

5063,7220
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.05.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.05.2021)

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