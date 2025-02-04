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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 февраля 2025 г. 09:11
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8% - до 1,7519 маната, курс 100 российских рублей упал на 1,1% - до 1,7036 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7519

100 российских рублей

1,7036

1 австралийский доллар

1,0529

1 белорусский рубль

0,4991

1 болгарский лев

0,8968

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1163

1 чешская крона

0,0695

1 китайский юань

0,2347

1 датская крона

0,2348

1 грузинский лари

0,5986

1 гонконгский доллар

0,2182

1 индийская рупия

0,0195

1 британский фунт

2,1092

10 000 иранских риалов

0,0295

1 шведская крона

0,1529

1 швейцарский франк

1,8637

1 израильский шекель

0,4740

1 канадский доллар

1,1738

1 кувейтский динар

5,5032

100 казахстанских тенге

0,3253

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4289

1 молдавский лей

0,0913

1 норвежская крона

0,1491

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6094

1 польский злотый

0,4137

1 румынский лей

0,3520

1 сербский динар

0,0150

1 сингапурский доллар

1,2502

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2060

1 Турецкая лира

0,0472

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0408

100 Японских йен

1,0947

1 Новозеландский доллар

0,9516

Золото

4791,9260

Серебро

53,4773

Платина

1644,4780

Палладий

1737,3915
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.02.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.02.2025)

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