Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8% - до 1,7519 маната, курс 100 российских рублей упал на 1,1% - до 1,7036 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7519 100 российских рублей 1,7036 1 австралийский доллар 1,0529 1 белорусский рубль 0,4991 1 болгарский лев 0,8968 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1163 1 чешская крона 0,0695 1 китайский юань 0,2347 1 датская крона 0,2348 1 грузинский лари 0,5986 1 гонконгский доллар 0,2182 1 индийская рупия 0,0195 1 британский фунт 2,1092 10 000 иранских риалов 0,0295 1 шведская крона 0,1529 1 швейцарский франк 1,8637 1 израильский шекель 0,4740 1 канадский доллар 1,1738 1 кувейтский динар 5,5032 100 казахстанских тенге 0,3253 1 катарский риал 0,4664 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4289 1 молдавский лей 0,0913 1 норвежская крона 0,1491 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6094 1 польский злотый 0,4137 1 румынский лей 0,3520 1 сербский динар 0,0150 1 сингапурский доллар 1,2502 1 Риал Саудовской Аравии 0,4533 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2060 1 Турецкая лира 0,0472 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0408 100 Японских йен 1,0947 1 Новозеландский доллар 0,9516 Золото 4791,9260 Серебро 53,4773 Платина 1644,4780 Палладий 1737,3915 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.02.2025)