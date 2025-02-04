Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8% - до 1,7519 маната, курс 100 российских рублей упал на 1,1% - до 1,7036 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7519
|
100 российских рублей
|
1,7036
|
1 австралийский доллар
|
1,0529
|
1 белорусский рубль
|
0,4991
|
1 болгарский лев
|
0,8968
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1163
|
1 чешская крона
|
0,0695
|
1 китайский юань
|
0,2347
|
1 датская крона
|
0,2348
|
1 грузинский лари
|
0,5986
|
1 гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 индийская рупия
|
0,0195
|
1 британский фунт
|
2,1092
|
10 000 иранских риалов
|
0,0295
|
1 шведская крона
|
0,1529
|
1 швейцарский франк
|
1,8637
|
1 израильский шекель
|
0,4740
|
1 канадский доллар
|
1,1738
|
1 кувейтский динар
|
5,5032
|
100 казахстанских тенге
|
0,3253
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4289
|
1 молдавский лей
|
0,0913
|
1 норвежская крона
|
0,1491
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6094
|
1 польский злотый
|
0,4137
|
1 румынский лей
|
0,3520
|
1 сербский динар
|
0,0150
|
1 сингапурский доллар
|
1,2502
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2060
|
1 Турецкая лира
|
0,0472
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0408
|
100 Японских йен
|
1,0947
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9516
|
Золото
|
4791,9260
|
Серебро
|
53,4773
|
Платина
|
1644,4780
|
Палладий
|
1737,3915