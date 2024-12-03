Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2024)

09:06

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,36% до 1,7825 маната, курс 100 российских рублей остался неизменным - на уровне 1,5962 маната.