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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2024) 09:06
Финансы
3 декабря 2024 г. 09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,36% до 1,7825 маната, курс 100 российских рублей остался неизменным - на уровне 1,5962 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7825

100 российских рублей

1,5962

1 австралийский доллар

1,0998

1 белорусский рубль

0,4961

1 болгарский лев

0,9118

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1211

1 чешская крона

0,0706

1 китайский юань

0,2331

1 датская крона

0,2390

1 грузинский лари

0,5903

1 гонконгский доллар

0,2184

1 индийская рупия

0,0201

1 британский фунт

2,1496

10 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1543

1 швейцарский франк

1,9132

1 израильский шекель

0,4651

1 канадский доллар

1,2097

1 кувейтский динар

5,5287

100 казахстанских тенге

0,3237

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4298

1 молдавский лей

0,0931

1 норвежская крона

0,1528

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6117

1 польский злотый

0,4158

1 румынский лей

0,3581

1 сербский динар

0,0152

1 сингапурский доллар

1,2619

1 Риал Саудовской Аравии

0,4525

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2350

1 Турецкая лира

0,0489

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0408

100 Японских йен

1,1322

1 Новозеландский доллар

0,9987

Золото

4486,5805

Серебро

51,9660

Платина

1605,1400

Палладий

1666,1360
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.12.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.12.2024)

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