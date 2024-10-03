Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8758 маната, курс рубля - повысился на 0,6% - до 0,0178 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8758 1 Российский рубль 0,0178 1 Австралийский доллар 1,1663 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3124 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0976 100 Вон Республики Корея 0,1275 1 Чешская крона 0,0740 100 Чилийских песо 0,1866 1 Китайский юань 0,2422 1 Датская крона 0,2515 1 Грузинский лари 0,6225 1 Гонконгский доллар 0,2189 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2517 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1652 1 Швейцарский франк 2,0008 1 Израильский шекель 0,4494 1 Канадский доллар 1,2570 1 Кувейтский динар 5,5585 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,4031 1 Мексиканское песо 0,0873 1 Молдавский лей 0,0977 1 Египетский фунт 0,0352 1 Норвежская крона 0,1604 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4366 1 Сингапурский доллар 1,3124 1 Саудовский риал 0,4529 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2923 1 Турецкая лира 0,0497 1 Тайваньский доллар 0,0534 1 Таджикский сомони 0,1592 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0412 100 Японских йен 1,1587 1 Новозеландский доллар 1,0605 Золото (1 унция) 4513,5085 Серебро (1 унция) 53,6699 Платина (1 унция) 1694,3560 Палладий (1 унция) 1705,1680 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.10.2024)