Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8758 маната, курс рубля - повысился на 0,6% - до 0,0178 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8758
|
1 Российский рубль
|
0,0178
|
1 Австралийский доллар
|
1,1663
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3124
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0976
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1275
|
1 Чешская крона
|
0,0740
|
100 Чилийских песо
|
0,1866
|
1 Китайский юань
|
0,2422
|
1 Датская крона
|
0,2515
|
1 Грузинский лари
|
0,6225
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2517
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0004
|
1 Шведская крона
|
0,1652
|
1 Швейцарский франк
|
2,0008
|
1 Израильский шекель
|
0,4494
|
1 Канадский доллар
|
1,2570
|
1 Кувейтский динар
|
5,5585
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4031
|
1 Мексиканское песо
|
0,0873
|
1 Молдавский лей
|
0,0977
|
1 Египетский фунт
|
0,0352
|
1 Норвежская крона
|
0,1604
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4366
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3124
|
1 Саудовский риал
|
0,4529
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2923
|
1 Турецкая лира
|
0,0497
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0534
|
1 Таджикский сомони
|
0,1592
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1587
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0605
|
Золото (1 унция)
|
4513,5085
|
Серебро (1 унция)
|
53,6699
|
Платина (1 унция)
|
1694,3560
|
Палладий (1 унция)
|
1705,1680