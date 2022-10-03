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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
3 октября 2022 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,20% - до 1,6637 маната, курс рубля на 4,05 % - 0,0284 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6637

1 Российский рубль

0,0284

1 Австралийский доллар

1,0922

1 Аргентинское песо

0,0115

1 Белорусский рубль

0,6702

1 Бразильский реал

0,3140

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0940

100 Вон Республики Корея

0,1177

1 Чешская крона

0,0676

100 Чилийских песо

0,1756

1 Китайский юань

0,2389

1 Датская крона

0,2237

1 Грузинский лари

0,6029

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

1,8863

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1533

1 Швейцарский франк

1,7230

1 Израильский шекель

0,4753

1 Канадский доллар

1,2343

1 Кувейтский динар

5,4843

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0209

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3656

1 Мексиканское песо

0,0845

1 Молдавский лей

0,0874

1 Египетский фунт

0,0870

1 Норвежская крона

0,1561

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3425

1 Сингапурский доллар

1,1829

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1758

1 Турецкая лира

0,0917

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1692

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,1729

1 Новозеландский доллар

0,9568

Золото (1 унция)

2827,0150

Серебро (1 унция)

32,6960

Платина (1 унция)

1467,0065

Палладий (1 унция)

3688,5325
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.10.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.10.2022)

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