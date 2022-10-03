Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,20% - до 1,6637 маната, курс рубля на 4,05 % - 0,0284 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6637
|
1 Российский рубль
|
0,0284
|
1 Австралийский доллар
|
1,0922
|
1 Аргентинское песо
|
0,0115
|
1 Белорусский рубль
|
0,6702
|
1 Бразильский реал
|
0,3140
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0940
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1177
|
1 Чешская крона
|
0,0676
|
100 Чилийских песо
|
0,1756
|
1 Китайский юань
|
0,2389
|
1 Датская крона
|
0,2237
|
1 Грузинский лари
|
0,6029
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,8863
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1533
|
1 Швейцарский франк
|
1,7230
|
1 Израильский шекель
|
0,4753
|
1 Канадский доллар
|
1,2343
|
1 Кувейтский динар
|
5,4843
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0209
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3656
|
1 Мексиканское песо
|
0,0845
|
1 Молдавский лей
|
0,0874
|
1 Египетский фунт
|
0,0870
|
1 Норвежская крона
|
0,1561
|
100 Узбекских сум
|
0,0154
|
1 Польский злотый
|
0,3425
|
1 Сингапурский доллар
|
1,1829
|
1 Саудовский риал
|
0,4524
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1758
|
1 Турецкая лира
|
0,0917
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0533
|
1 Таджикский сомони
|
0,1692
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,1729
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9568
|
Золото (1 унция)
|
2827,0150
|
Серебро (1 унция)
|
32,6960
|
Платина (1 унция)
|
1467,0065
|
Палладий (1 унция)
|
3688,5325