Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,6% - до 1,7385 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,3% - до 1,7226 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7385 100 российских рублей 1,7226 1 австралийский доллар 1,0396 1 белорусский рубль 0,4991 1 болгарский лев 0,9023 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1158 1 чешская крона 0,0690 1 китайский юань 0,2347 1 датская крона 0,2330 1 грузинский лари 0,5967 1 гонконгский доллар 0,2181 1 индийская рупия 0,0195 1 британский фунт 2,0836 10 000 иранских риалов 0,0294 1 шведская крона 0,1511 1 швейцарский франк 1,8548 1 израильский шекель 0,4751 1 канадский доллар 1,1525 1 кувейтский динар 5,5007 100 казахстанских тенге 0,3279 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0194 100 венгерских форинтов 0,4254 1 молдавский лей 0,0918 1 норвежская крона 0,1482 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6096 1 польский злотый 0,4111 1 румынский лей 0,3494 1 сербский динар 0,0150 1 сингапурский доллар 1,2428 1 Риал Саудовской Аравии 0,4533 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2165 1 Турецкая лира 0,0474 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0408 100 Японских йен 1,0918 1 Новозеландский доллар 0,9415 Золото 4727,0795 Серебро 52,5253 Платина 1640,1005 Палладий 1701,7510 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.02.2025)