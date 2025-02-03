Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,6% - до 1,7385 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,3% - до 1,7226 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7385
|
100 российских рублей
|
1,7226
|
1 австралийский доллар
|
1,0396
|
1 белорусский рубль
|
0,4991
|
1 болгарский лев
|
0,9023
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1158
|
1 чешская крона
|
0,0690
|
1 китайский юань
|
0,2347
|
1 датская крона
|
0,2330
|
1 грузинский лари
|
0,5967
|
1 гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 индийская рупия
|
0,0195
|
1 британский фунт
|
2,0836
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1511
|
1 швейцарский франк
|
1,8548
|
1 израильский шекель
|
0,4751
|
1 канадский доллар
|
1,1525
|
1 кувейтский динар
|
5,5007
|
100 казахстанских тенге
|
0,3279
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,4254
|
1 молдавский лей
|
0,0918
|
1 норвежская крона
|
0,1482
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6096
|
1 польский злотый
|
0,4111
|
1 румынский лей
|
0,3494
|
1 сербский динар
|
0,0150
|
1 сингапурский доллар
|
1,2428
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2165
|
1 Турецкая лира
|
0,0474
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0408
|
100 Японских йен
|
1,0918
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9415
|
Золото
|
4727,0795
|
Серебро
|
52,5253
|
Платина
|
1640,1005
|
Палладий
|
1701,7510