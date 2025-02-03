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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
3 февраля 2025 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,6% - до 1,7385 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,3% - до 1,7226 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7385

100 российских рублей

1,7226

1 австралийский доллар

1,0396

1 белорусский рубль

0,4991

1 болгарский лев

0,9023

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1158

1 чешская крона

0,0690

1 китайский юань

0,2347

1 датская крона

0,2330

1 грузинский лари

0,5967

1 гонконгский доллар

0,2181

1 индийская рупия

0,0195

1 британский фунт

2,0836

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1511

1 швейцарский франк

1,8548

1 израильский шекель

0,4751

1 канадский доллар

1,1525

1 кувейтский динар

5,5007

100 казахстанских тенге

0,3279

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4254

1 молдавский лей

0,0918

1 норвежская крона

0,1482

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6096

1 польский злотый

0,4111

1 румынский лей

0,3494

1 сербский динар

0,0150

1 сингапурский доллар

1,2428

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2165

1 Турецкая лира

0,0474

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0408

100 Японских йен

1,0918

1 Новозеландский доллар

0,9415

Золото

4727,0795

Серебро

52,5253

Платина

1640,1005

Палладий

1701,7510
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.02.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.02.2025)

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