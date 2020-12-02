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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
2 декабря 2020 г. 10:48
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,02% - до 2,0535 маната, курс рубля - на 0,45% - до 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0535

1 Российский рубль

0.0224

1 Австралийский доллар

1.2547

1 Аргентинское песо

0.0209

1 Белорусский рубль

0.6568

1 Бразильский реал

0.3258

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1114

100 Вон Республики Корея

0.1543

1 Чешская крона

0.0781

100 Чилийских песо

0.2236

1 Китайский юань

0.2594

1 Датская крона

0.2759

1 Грузинский лари

0.5120

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0231

1 Британский фунт стерлингов

2.2818

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2005

1 Швейцарский франк

1.8910

1 Израильский шекель

0.5170

1 Канадский доллар

1.3135

1 Кувейтский динар

5.5724

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0200

100 Ливанских фунтов

0.1129

1 Малазийский ринггит

0.4176

1 Мексиканское песо

0.0849

1 Молдавский лей

0.0986

1 Египетский фунт

0.1086

1 Норвежская крона

0.1930

100 Узбекских сум

0.0163

1 Польский злотый

0.4616

1 Сингапурский доллар

1.2715

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4293

1 Турецкая лира

0.2171

1 Тайваньский доллар

0.0596

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0596

100 Японских йен

1.6288

1 Новозеландский доллар

1.2022

Золото (1 унция)

3077.5270

Серебро (1 унция)

40.2988

Платина (1 унция)

1685.0315

Палладий (1 унция)

4089.5540
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.12.2020)

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