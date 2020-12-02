Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,02% - до 2,0535 маната, курс рубля - на 0,45% - до 0,0224 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0535
|
1 Российский рубль
|
0.0224
|
1 Австралийский доллар
|
1.2547
|
1 Аргентинское песо
|
0.0209
|
1 Белорусский рубль
|
0.6568
|
1 Бразильский реал
|
0.3258
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1114
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1543
|
1 Чешская крона
|
0.0781
|
100 Чилийских песо
|
0.2236
|
1 Китайский юань
|
0.2594
|
1 Датская крона
|
0.2759
|
1 Грузинский лари
|
0.5120
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2818
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0120
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.2005
|
1 Швейцарский франк
|
1.8910
|
1 Израильский шекель
|
0.5170
|
1 Канадский доллар
|
1.3135
|
1 Кувейтский динар
|
5.5724
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1129
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4176
|
1 Мексиканское песо
|
0.0849
|
1 Молдавский лей
|
0.0986
|
1 Египетский фунт
|
0.1086
|
1 Норвежская крона
|
0.1930
|
100 Узбекских сум
|
0.0163
|
1 Польский злотый
|
0.4616
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2715
|
1 Саудовский риал
|
0.4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4293
|
1 Турецкая лира
|
0.2171
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0596
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0596
|
100 Японских йен
|
1.6288
|
1 Новозеландский доллар
|
1.2022
|
Золото (1 унция)
|
3077.5270
|
Серебро (1 унция)
|
40.2988
|
Платина (1 унция)
|
1685.0315
|
Палладий (1 унция)
|
4089.5540