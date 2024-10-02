Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,71% - до 1,8805 маната, курс рубля - понизился на 3,28%, до 0,0177 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8805
|
1 Российский рубль
|
0,0177
|
1 Австралийский доллар
|
1,1710
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3125
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0978
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1288
|
1 Чешская крона
|
0,0744
|
100 Чилийских песо
|
0,1879
|
1 Китайский юань
|
0,2422
|
1 Датская крона
|
0,2521
|
1 Грузинский лари
|
0,6231
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2555
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0004
|
1 Шведская крона
|
0,1655
|
1 Швейцарский франк
|
2,0099
|
1 Израильский шекель
|
0,4514
|
1 Канадский доллар
|
1,2607
|
1 Кувейтский динар
|
5,5630
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4084
|
1 Мексиканское песо
|
0,0867
|
1 Молдавский лей
|
0,0978
|
1 Египетский фунт
|
0,0352
|
1 Норвежская крона
|
0,1604
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4388
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3197
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2958
|
1 Турецкая лира
|
0,0497
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0534
|
1 Таджикский сомони
|
0,1596
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1826
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0707
|
Золото (1 унция)
|
4512,4290
|
Серебро (1 унция)
|
53,0552
|
Платина (1 унция)
|
1684,1730
|
Палладий (1 унция)
|
1708,4490