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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
2 октября 2024 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,71% - до 1,8805 маната, курс рубля - понизился на 3,28%, до 0,0177 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8805

1 Российский рубль

0,0177

1 Австралийский доллар

1,1710

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3125

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0978

100 Вон Республики Корея

0,1288

1 Чешская крона

0,0744

100 Чилийских песо

0,1879

1 Китайский юань

0,2422

1 Датская крона

0,2521

1 Грузинский лари

0,6231

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2555

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1655

1 Швейцарский франк

2,0099

1 Израильский шекель

0,4514

1 Канадский доллар

1,2607

1 Кувейтский динар

5,5630

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,4084

1 Мексиканское песо

0,0867

1 Молдавский лей

0,0978

1 Египетский фунт

0,0352

1 Норвежская крона

0,1604

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4388

1 Сингапурский доллар

1,3197

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2958

1 Турецкая лира

0,0497

1 Тайваньский доллар

0,0534

1 Таджикский сомони

0,1596

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1826

1 Новозеландский доллар

1,0707

Золото (1 унция)

4512,4290

Серебро (1 унция)

53,0552

Платина (1 унция)

1684,1730

Палладий (1 унция)

1708,4490
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.10.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.10.2024)

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