Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,71% - до 1,8805 маната, курс рубля - понизился на 3,28%, до 0,0177 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8805 1 Российский рубль 0,0177 1 Австралийский доллар 1,1710 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3125 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0978 100 Вон Республики Корея 0,1288 1 Чешская крона 0,0744 100 Чилийских песо 0,1879 1 Китайский юань 0,2422 1 Датская крона 0,2521 1 Грузинский лари 0,6231 1 Гонконгский доллар 0,2189 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2555 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1655 1 Швейцарский франк 2,0099 1 Израильский шекель 0,4514 1 Канадский доллар 1,2607 1 Кувейтский динар 5,5630 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,4084 1 Мексиканское песо 0,0867 1 Молдавский лей 0,0978 1 Египетский фунт 0,0352 1 Норвежская крона 0,1604 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4388 1 Сингапурский доллар 1,3197 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2958 1 Турецкая лира 0,0497 1 Тайваньский доллар 0,0534 1 Таджикский сомони 0,1596 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0412 100 Японских йен 1,1826 1 Новозеландский доллар 1,0707 Золото (1 унция) 4512,4290 Серебро (1 унция) 53,0552 Платина (1 унция) 1684,1730 Палладий (1 унция) 1708,4490 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.10.2024)