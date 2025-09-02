Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1% до 1,9879 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,7% до 2,1122 маната.