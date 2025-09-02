    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2025)

    • 02 сентября, 2025
    • 09:20
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1% до 1,9879 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,7% до 2,1122 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9879

    100 российских рублей

    2,1122

    1 австралийский доллар

    1,1114

    1 белорусский рубль

    0,5707

    1 болгарский лев

    1,0169

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1222

    1 чешская крона

    0,0814

    1 китайский юань

    0,2380

    1 датская крона

    0,2663

    1 грузинский лари

    0,6313

    1 гонконгский доллар

    0,2179

    1 индийская рупия

    0,0193

    1 британский фунт

    2,2997

    10 000 иранских риалов

    0,0302

    1 шведская крона

    0,1806

    1 швейцарский франк

    2,1214

    1 израильский шекель

    0,5056

    1 канадский доллар

    1,2357

    1 кувейтский динар

    5,5628

    100 казахстанских тенге

    0,3156

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5028

    1 молдавский лей

    0,1025

    1 норвежская крона

    0,1699

    100 узбекских сомов

    0,0136

    100 пакистанских рупий

    0,6003

    1 польский злотый

    0,4662

    1 румынский лей

    0,3920

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3224

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3267

    1 Турецкая лира

    0,0413

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0412

    100 Японских йен

    1,1507

    1 Новозеландский доллар

    1,0005

    Золото

    5944,4835

    Серебро

    69,3607

    Платина

    2417,4765

    Палладий

    1929,1940
