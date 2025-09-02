Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2025)
- 02 сентября, 2025
- 09:20
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1% до 1,9879 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,7% до 2,1122 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9879
|
100 российских рублей
|
2,1122
|
1 австралийский доллар
|
1,1114
|
1 белорусский рубль
|
0,5707
|
1 болгарский лев
|
1,0169
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1222
|
1 чешская крона
|
0,0814
|
1 китайский юань
|
0,2380
|
1 датская крона
|
0,2663
|
1 грузинский лари
|
0,6313
|
1 гонконгский доллар
|
0,2179
|
1 индийская рупия
|
0,0193
|
1 британский фунт
|
2,2997
|
10 000 иранских риалов
|
0,0302
|
1 шведская крона
|
0,1806
|
1 швейцарский франк
|
2,1214
|
1 израильский шекель
|
0,5056
|
1 канадский доллар
|
1,2357
|
1 кувейтский динар
|
5,5628
|
100 казахстанских тенге
|
0,3156
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5028
|
1 молдавский лей
|
0,1025
|
1 норвежская крона
|
0,1699
|
100 узбекских сомов
|
0,0136
|
100 пакистанских рупий
|
0,6003
|
1 польский злотый
|
0,4662
|
1 румынский лей
|
0,3920
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3224
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3267
|
1 Турецкая лира
|
0,0413
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1507
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0005
|
Золото
|
5944,4835
|
Серебро
|
69,3607
|
Платина
|
2417,4765
|
Палладий
|
1929,1940