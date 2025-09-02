Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.09.2025)

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Maliyyə
    • 02 sentyabr, 2025
    • 09:09
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9879 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1122 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9879

    100 Rusiya rublu

    2,1122

    1 Avstraliya dolları

    1,1114

    1 Belarus rublu

    0,5707

    1 Bolqarıstan levi

    1,0169

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1222

    1 Çexiya kronu

    0,0814

    1 Çin yuanı

    0,2380

    1 Danimarka kronu

    0,2663

    1 Gürcü larisi

    0,6313

    1 Honq Konq dolları

    0,2179

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2997

    10 000 İran rialı

    0,0302

    1 İsveç kronu

    0,1806

    1 İsveçrə frankı

    2,1214

    1 İsrail şekeli

    0,5056

    1 Kanada dolları

    1,2357

    1 Küveyt dinarı

    5,5628

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3156

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5028

    1 Moldova leyi

    0,1025

    1 Norveç kronu

    0,1699

    100 Özbək somu

    0,0136

    100 Pakistan rupisi

    0,6003

    1 Polşa zlotası

    0,4662

    1 Rumıniya leyi

    0,3920

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3224

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3267

    Türk lirəsi

    0,0413

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0412

    Yapon yeni

    1,1507

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0005

    Qızıl

    5944,4835

    Gümüş

    69,3607

    Platin

    2417,4765

    Palladium

    1929,1940
