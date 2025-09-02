Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.09.2025)
- 02 sentyabr, 2025
- 09:09
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9879 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1122 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9879
|
100 Rusiya rublu
|
2,1122
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1114
|
1 Belarus rublu
|
0,5707
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0169
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1222
|
1 Çexiya kronu
|
0,0814
|
1 Çin yuanı
|
0,2380
|
1 Danimarka kronu
|
0,2663
|
1 Gürcü larisi
|
0,6313
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2179
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0193
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2997
|
10 000 İran rialı
|
0,0302
|
1 İsveç kronu
|
0,1806
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1214
|
1 İsrail şekeli
|
0,5056
|
1 Kanada dolları
|
1,2357
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5628
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3156
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5028
|
1 Moldova leyi
|
0,1025
|
1 Norveç kronu
|
0,1699
|
100 Özbək somu
|
0,0136
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6003
|
1 Polşa zlotası
|
0,4662
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3920
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3224
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3267
|
Türk lirəsi
|
0,0413
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0412
|
Yapon yeni
|
1,1507
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0005
|
Qızıl
|
5944,4835
|
Gümüş
|
69,3607
|
Platin
|
2417,4765
|
Palladium
|
1929,1940