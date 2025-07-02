Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09%, до 2,0054 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,2%, до 2,1663 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0054
|
100 российских рублей
|
2,1663
|
1 австралийский доллар
|
1,1187
|
1 белорусский рубль
|
0,5728
|
1 болгарский лев
|
1,0247
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1251
|
1 чешская крона
|
0,0812
|
1 китайский юань
|
0,2372
|
1 датская крона
|
0,2688
|
1 грузинский лари
|
0,6250
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0198
|
1 британский фунт
|
2,3364
|
10 000 иранских риалов
|
0,0283
|
1 шведская крона
|
0,1794
|
1 швейцарский франк
|
2,1480
|
1 израильский шекель
|
0,5039
|
1 канадский доллар
|
1,2456
|
1 кувейтский динар
|
5,5710
|
100 казахстанских тенге
|
0,3274
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5020
|
1 молдавский лей
|
0,1013
|
1 норвежская крона
|
0,1687
|
100 узбекских сомов
|
0,0134
|
100 пакистанских рупий
|
0,5982
|
1 польский злотый
|
0,4720
|
1 румынский лей
|
0,3955
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3356
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3440
|
1 Турецкая лира
|
0,0427
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0406
|
100 Японских йен
|
1,1843
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0373
|
Золото
|
5677,6005
|
Серебро
|
61,3774
|
Платина
|
2312,8585
|
Палладий
|
1902,2915