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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2025) 09:06
Финансы
2 июля 2025 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09%, до 2,0054 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,2%, до 2,1663 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

2,0054

100 российских рублей

2,1663

1 австралийский доллар

1,1187

1 белорусский рубль

0,5728

1 болгарский лев

1,0247

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1251

1 чешская крона

0,0812

1 китайский юань

0,2372

1 датская крона

0,2688

1 грузинский лари

0,6250

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0198

1 британский фунт

2,3364

10 000 иранских риалов

0,0283

1 шведская крона

0,1794

1 швейцарский франк

2,1480

1 израильский шекель

0,5039

1 канадский доллар

1,2456

1 кувейтский динар

5,5710

100 казахстанских тенге

0,3274

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,5020

1 молдавский лей

0,1013

1 норвежская крона

0,1687

100 узбекских сомов

0,0134

100 пакистанских рупий

0,5982

1 польский злотый

0,4720

1 румынский лей

0,3955

1 сербский динар

0,0171

1 сингапурский доллар

1,3356

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3440

1 Турецкая лира

0,0427

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0406

100 Японских йен

1,1843

1 Новозеландский доллар

1,0373

Золото

5677,6005

Серебро

61,3774

Платина

2312,8585

Палладий

1902,2915
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.07.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.07.2025)

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