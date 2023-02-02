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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
2 февраля 2023 г. 09:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,42% - до 1,8735 маната, курс рубля на 0,83% - до 0,0244 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8735

1 Российский рубль

0,0244

1 Австралийский доллар

1,2154

1 Аргентинское песо

0,0091

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3365

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0998

100 Вон Республики Корея

0,1395

1 Чешская крона

0,0788

100 Чилийских песо

0,2147

1 Китайский юань

0,2533

1 Датская крона

0,2519

1 Грузинский лари

0,6432

1 Гонконгский доллар

0,2168

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,1065

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1650

1 Швейцарский франк

1,8743

1 Израильский шекель

0,4974

1 Канадский доллар

1,2804

1 Кувейтский динар

5,5741

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0197

100 Ливанских фунтов

0,1113

1 Малазийский ринггит

0,4009

1 Мексиканское песо

0,0915

1 Молдавский лей

0,0906

1 Египетский фунт

0,0562

1 Норвежская крона

0,1720

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3984

1 Сингапурский доллар

0,3036

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2976

1 Турецкая лира

0,0903

1 Тайваньский доллар

0,0573

1 Таджикский сомони

0,1649

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,3234

1 Новозеландский доллар

1,1109

Золото (1 унция)

3321,0010

Серебро (1 унция)

41,1294

Платина (1 унция)

1726,0185

Палладий (1 унция)

2840,7000
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.02.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.02.2023)

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