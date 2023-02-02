Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,42% - до 1,8735 маната, курс рубля на 0,83% - до 0,0244 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8735 1 Российский рубль 0,0244 1 Австралийский доллар 1,2154 1 Аргентинское песо 0,0091 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3365 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0998 100 Вон Республики Корея 0,1395 1 Чешская крона 0,0788 100 Чилийских песо 0,2147 1 Китайский юань 0,2533 1 Датская крона 0,2519 1 Грузинский лари 0,6432 1 Гонконгский доллар 0,2168 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,1065 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1650 1 Швейцарский франк 1,8743 1 Израильский шекель 0,4974 1 Канадский доллар 1,2804 1 Кувейтский динар 5,5741 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0197 100 Ливанских фунтов 0,1113 1 Малазийский ринггит 0,4009 1 Мексиканское песо 0,0915 1 Молдавский лей 0,0906 1 Египетский фунт 0,0562 1 Норвежская крона 0,1720 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3984 1 Сингапурский доллар 0,3036 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2976 1 Турецкая лира 0,0903 1 Тайваньский доллар 0,0573 1 Таджикский сомони 0,1649 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,3234 1 Новозеландский доллар 1,1109 Золото (1 унция) 3321,0010 Серебро (1 унция) 41,1294 Платина (1 унция) 1726,0185 Палладий (1 унция) 2840,7000 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.02.2023)