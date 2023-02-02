Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,42% - до 1,8735 маната, курс рубля на 0,83% - до 0,0244 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8735
|
1 Российский рубль
|
0,0244
|
1 Австралийский доллар
|
1,2154
|
1 Аргентинское песо
|
0,0091
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3365
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0998
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1395
|
1 Чешская крона
|
0,0788
|
100 Чилийских песо
|
0,2147
|
1 Китайский юань
|
0,2533
|
1 Датская крона
|
0,2519
|
1 Грузинский лари
|
0,6432
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2168
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1065
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1650
|
1 Швейцарский франк
|
1,8743
|
1 Израильский шекель
|
0,4974
|
1 Канадский доллар
|
1,2804
|
1 Кувейтский динар
|
5,5741
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0197
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4009
|
1 Мексиканское песо
|
0,0915
|
1 Молдавский лей
|
0,0906
|
1 Египетский фунт
|
0,0562
|
1 Норвежская крона
|
0,1720
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3984
|
1 Сингапурский доллар
|
0,3036
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2976
|
1 Турецкая лира
|
0,0903
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0573
|
1 Таджикский сомони
|
0,1649
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,3234
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1109
|
Золото (1 унция)
|
3321,0010
|
Серебро (1 унция)
|
41,1294
|
Платина (1 унция)
|
1726,0185
|
Палладий (1 унция)
|
2840,7000