Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8492 маната, курс рубля не изменился, составив 0,0175 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8492 1 Российский рубль 0,0175 1 Австралийский доллар 1,1180 1 Аргентинское песо 0,0017 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,2937 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0965 100 Вон Республики Корея 0,1232 1 Чешская крона 0,0730 100 Чилийских песо 0,1768 1 Китайский юань 0,2387 1 Датская крона 0,2479 1 Грузинский лари 0,6203 1 Гонконгский доллар 0,2186 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,1927 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1595 1 Швейцарский франк 1,9673 1 Израильский шекель 0,4546 1 Канадский доллар 1,2206 1 Кувейтский динар 5,5446 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3878 1 Мексиканское песо 0,0848 1 Молдавский лей 0,0949 1 Египетский фунт 0,0347 1 Норвежская крона 0,1545 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4247 1 Сингапурский доллар 1,2848 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2638 1 Турецкая лира 0,0496 1 Тайваньский доллар 0,0532 1 Таджикский сомони 0,1598 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0412 100 Японских йен 1,1149 1 Новозеландский доллар 1,0170 Золото (1 унция) 4679,2075 Серебро (1 унция) 55,7345 Платина (1 унция) 1689,1880 Палладий (1 унция) 1897,4635 Подпишитесь на наш Telegram канал