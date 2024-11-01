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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 ноября 2024 г. 09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8492 маната, курс рубля не изменился, составив 0,0175 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8492

1 Российский рубль

0,0175

1 Австралийский доллар

1,1180

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,2937

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0965

100 Вон Республики Корея

0,1232

1 Чешская крона

0,0730

100 Чилийских песо

0,1768

1 Китайский юань

0,2387

1 Датская крона

0,2479

1 Грузинский лари

0,6203

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,1927

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1595

1 Швейцарский франк

1,9673

1 Израильский шекель

0,4546

1 Канадский доллар

1,2206

1 Кувейтский динар

5,5446

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3878

1 Мексиканское песо

0,0848

1 Молдавский лей

0,0949

1 Египетский фунт

0,0347

1 Норвежская крона

0,1545

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4247

1 Сингапурский доллар

1,2848

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2638

1 Турецкая лира

0,0496

1 Тайваньский доллар

0,0532

1 Таджикский сомони

0,1598

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1149

1 Новозеландский доллар

1,0170

Золото (1 унция)

4679,2075

Серебро (1 унция)

55,7345

Платина (1 унция)

1689,1880

Палладий (1 унция)

1897,4635
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.11.2024)

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