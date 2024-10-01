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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 октября 2024 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8940 маната, курс рубля повысился на 0,5%, до 0,0183 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8940

1 Российский рубль

0,0183

1 Австралийский доллар

1,1781

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3119

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0985

100 Вон Республики Корея

0,1287

1 Чешская крона

0,0751

100 Чилийских песо

0,1892

1 Китайский юань

0,2422

1 Датская крона

0,2541

1 Грузинский лари

0,6227

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2749

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1673

1 Швейцарский франк

2,0093

1 Израильский шекель

0,4555

1 Канадский доллар

1,2572

1 Кувейтский динар

5,5655

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,4079

1 Мексиканское песо

0,0864

1 Молдавский лей

0,0977

1 Египетский фунт

0,0352

1 Норвежская крона

0,1612

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4422

1 Сингапурский доллар

1,3224

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3058

1 Турецкая лира

0,0497

1 Тайваньский доллар

0,0534

1 Таджикский сомони

0,1599

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0413

100 Японских йен

1,1784

1 Новозеландский доллар

1,0767

Золото (1 унция)

4488,0170

Серебро (1 унция)

53,3401

Платина (1 унция)

1674,5850

Палладиум (1 унция)

1703,2045
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.10.2024)

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