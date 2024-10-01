Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8940 маната, курс рубля повысился на 0,5%, до 0,0183 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8940 1 Российский рубль 0,0183 1 Австралийский доллар 1,1781 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3119 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0985 100 Вон Республики Корея 0,1287 1 Чешская крона 0,0751 100 Чилийских песо 0,1892 1 Китайский юань 0,2422 1 Датская крона 0,2541 1 Грузинский лари 0,6227 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2749 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1673 1 Швейцарский франк 2,0093 1 Израильский шекель 0,4555 1 Канадский доллар 1,2572 1 Кувейтский динар 5,5655 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,4079 1 Мексиканское песо 0,0864 1 Молдавский лей 0,0977 1 Египетский фунт 0,0352 1 Норвежская крона 0,1612 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4422 1 Сингапурский доллар 1,3224 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3058 1 Турецкая лира 0,0497 1 Тайваньский доллар 0,0534 1 Таджикский сомони 0,1599 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0413 100 Японских йен 1,1784 1 Новозеландский доллар 1,0767 Золото (1 унция) 4488,0170 Серебро (1 унция) 53,3401 Платина (1 унция) 1674,5850 Палладиум (1 унция) 1703,2045 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram