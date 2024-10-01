Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8940 маната, курс рубля повысился на 0,5%, до 0,0183 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8940
|
1 Российский рубль
|
0,0183
|
1 Австралийский доллар
|
1,1781
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3119
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0985
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1287
|
1 Чешская крона
|
0,0751
|
100 Чилийских песо
|
0,1892
|
1 Китайский юань
|
0,2422
|
1 Датская крона
|
0,2541
|
1 Грузинский лари
|
0,6227
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2749
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0004
|
1 Шведская крона
|
0,1673
|
1 Швейцарский франк
|
2,0093
|
1 Израильский шекель
|
0,4555
|
1 Канадский доллар
|
1,2572
|
1 Кувейтский динар
|
5,5655
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4079
|
1 Мексиканское песо
|
0,0864
|
1 Молдавский лей
|
0,0977
|
1 Египетский фунт
|
0,0352
|
1 Норвежская крона
|
0,1612
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4422
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3224
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3058
|
1 Турецкая лира
|
0,0497
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0534
|
1 Таджикский сомони
|
0,1599
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0413
|
100 Японских йен
|
1,1784
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0767
|
Золото (1 унция)
|
4488,0170
|
Серебро (1 унция)
|
53,3401
|
Платина (1 унция)
|
1674,5850
|
Палладиум (1 унция)
|
1703,2045