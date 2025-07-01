Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,46%, до 2,0035 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,42%, до 2,1707 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0035
|
100 российских рублей
|
2,1707
|
1 австралийский доллар
|
1,1174
|
1 белорусский рубль
|
0,5728
|
1 болгарский лев
|
1,0243
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1266
|
1 чешская крона
|
0,0810
|
1 китайский юань
|
0,2373
|
1 датская крона
|
0,2685
|
1 грузинский лари
|
0,6249
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0199
|
1 британский фунт
|
2,3360
|
10 000 иранских риалов
|
0,0283
|
1 шведская крона
|
0,1798
|
1 швейцарский франк
|
2,1452
|
1 израильский шекель
|
0,5038
|
1 канадский доллар
|
1,2494
|
1 кувейтский динар
|
5,5690
|
100 казахстанских тенге
|
0,3272
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5015
|
1 молдавский лей
|
0,1013
|
1 норвежская крона
|
0,1687
|
100 узбекских сомов
|
0,0134
|
100 пакистанских рупий
|
0,5990
|
1 польский злотый
|
0,4721
|
1 румынский лей
|
0,3945
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3363
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3358
|
1 Турецкая лира
|
0,0427
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1828
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0359
|
Золото
|
5650,4090
|
Серебро
|
61,5052
|
Платина
|
2306,0330
|
Палладий
|
1899,7415