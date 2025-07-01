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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2025) 09:05
Финансы
1 июля 2025 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,46%, до 2,0035 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,42%, до 2,1707 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

2,0035

100 российских рублей

2,1707

1 австралийский доллар

1,1174

1 белорусский рубль

0,5728

1 болгарский лев

1,0243

1 дирхам ОАЭ

0,4629

100 южнокорейских вон

0,1266

1 чешская крона

0,0810

1 китайский юань

0,2373

1 датская крона

0,2685

1 грузинский лари

0,6249

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0199

1 британский фунт

2,3360

10 000 иранских риалов

0,0283

1 шведская крона

0,1798

1 швейцарский франк

2,1452

1 израильский шекель

0,5038

1 канадский доллар

1,2494

1 кувейтский динар

5,5690

100 казахстанских тенге

0,3272

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,5015

1 молдавский лей

0,1013

1 норвежская крона

0,1687

100 узбекских сомов

0,0134

100 пакистанских рупий

0,5990

1 польский злотый

0,4721

1 румынский лей

0,3945

1 сербский динар

0,0171

1 сингапурский доллар

1,3363

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3358

1 Турецкая лира

0,0427

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1828

1 Новозеландский доллар

1,0359

Золото

5650,4090

Серебро

61,5052

Платина

2306,0330

Палладий

1899,7415
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.07.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.07.2025)

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