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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 мая 2025 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,6% до 1,9214 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,3% - до 2,0753 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9214

100 российских рублей

2,0753

1 австралийский доллар

1,0883

1 белорусский рубль

0,5543

1 болгарский лев

0,9825

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1190

1 чешская крона

0,0770

1 китайский юань

0,2338

1 датская крона

0,2574

1 грузинский лари

0,6191

1 гонконгский доллар

0,2192

1 индийская рупия

0,0201

1 британский фунт

2,2600

10 000 иранских риалов

0,0312

1 шведская крона

0,1754

1 швейцарский франк

2,0541

1 израильский шекель

0,4682

1 канадский доллар

1,2324

1 кувейтский динар

5,5434

100 казахстанских тенге

0,3304

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4748

1 молдавский лей

0,0995

1 норвежская крона

0,1632

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6049

1 польский злотый

0,4485

1 румынский лей

0,3859

1 сербский динар

0,0164

1 сингапурский доллар

1,2984

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3054

1 Турецкая лира

0,0442

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1815

1 Новозеландский доллар

1,0102

Золото

5486,1975

Серебро

54,4683

Платина

1636,0205

Палладий

1595,9090
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.05.2025)

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