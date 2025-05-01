Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,6% до 1,9214 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,3% - до 2,0753 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9214
|
100 российских рублей
|
2,0753
|
1 австралийский доллар
|
1,0883
|
1 белорусский рубль
|
0,5543
|
1 болгарский лев
|
0,9825
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1190
|
1 чешская крона
|
0,0770
|
1 китайский юань
|
0,2338
|
1 датская крона
|
0,2574
|
1 грузинский лари
|
0,6191
|
1 гонконгский доллар
|
0,2192
|
1 индийская рупия
|
0,0201
|
1 британский фунт
|
2,2600
|
10 000 иранских риалов
|
0,0312
|
1 шведская крона
|
0,1754
|
1 швейцарский франк
|
2,0541
|
1 израильский шекель
|
0,4682
|
1 канадский доллар
|
1,2324
|
1 кувейтский динар
|
5,5434
|
100 казахстанских тенге
|
0,3304
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,4748
|
1 молдавский лей
|
0,0995
|
1 норвежская крона
|
0,1632
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6049
|
1 польский злотый
|
0,4485
|
1 румынский лей
|
0,3859
|
1 сербский динар
|
0,0164
|
1 сингапурский доллар
|
1,2984
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3054
|
1 Турецкая лира
|
0,0442
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1815
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0102
|
Золото
|
5486,1975
|
Серебро
|
54,4683
|
Платина
|
1636,0205
|
Палладий
|
1595,9090