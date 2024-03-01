Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,8382 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0186 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8382 1 Российский рубль 0,0186 1 Австралийский доллар 1,1066 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3420 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0887 100 Вон Республики Корея 0,1274 1 Чешская крона 0,0725 100 Чилийских песо 0,1758 1 Китайский юань 0,2362 1 Датская крона 0,2466 1 Грузинский лари 0,6402 1 Гонконгский доллар 0,2172 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1470 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1640 1 Швейцарский франк 1,9221 1 Израильский шекель 0,4728 1 Канадский доллар 1,2527 1 Кувейтский динар 5,5238 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3587 1 Мексиканское песо 0,0997 1 Молдавский лей 0,0957 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1603 100 Узбекских сумов 0,0136 1 Польский злотый 0,4260 1 Сингапурский доллар 1,2631 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2569 1 Турецкая лира 0,0542 1 Тайваньский доллар 0,0538 1 Таджикский сомони 0,1552 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0446 100 Японских йен 1,1304 1 Новозеландский доллар 1,0357 Золото (1 унция) 3477,2650 Серебро (1 унция) 38,6640 Платина (1 унция) 1499,8590 Палладиум (1 унция) 1615,0765 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.03.2024)