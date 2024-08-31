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Инвестиции в Восточно-Зангезурский экономический район выросли почти на 81%

Инвестиции в Восточно-Зангезурский экономический район выросли почти на 81% В 2023 году в Восточно-Зангезурский экономический район было инвестировано 4 млрд 11 млн 125 тыс. манатов, что на 80,7% больше, чем в 2022 году.
Финансы
31 августа 2024 г. 11:08
Инвестиции в Восточно-Зангезурский экономический район выросли почти на 81%

В 2023 году в Восточно-Зангезурский экономический район было инвестировано 4 млрд 11 млн 125 тыс. манатов, что на 80,7% больше, чем в 2022 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 38,7% или 1 млрд 550,708 млн манатов, направлено в Лачынский район (в 5,5 раза больше, чем годом ранее).

За отчетный период инвестиции в Джебраильский район выросли на 9,4% до 671,783 млн манатов, в Кяльбаджарский район - в 2,3 раза до 919,85 млн манатов, в Губадлинский район - на 63,1% до 280,964 млн манатов, в Зангиланский район - снизились на 21,6% до 587,821 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna investisiya qoyuluşu 81 %-ə yaxın artıb

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