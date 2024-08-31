В Азербайджане широкая денежная масса в манатном выражении увеличилась почти на 12%

По состоянию на 1 августа текущего года в Азербайджане объем денежной массы в широком определении составил 44 млрд 920,7 млн манатов.

По состоянию на 1 августа текущего года в Азербайджане объем денежной массы в широком определении составил 44 млрд 920,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,3% меньше, чем в прошлом месяце и в начале года, и на 9,4% больше, чем годом ранее.

По состоянию на 1 августа объем широкой денежной массы в манатном выражении составил 35 млрд 452,6 млн манатов. Это на 0,9% больше аналогичного показателя на 1 июля, на 0,2% больше, чем на начало года, и на 11,8% больше в годовом сравнении.