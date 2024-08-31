О нас

В Азербайджане широкая денежная масса в манатном выражении увеличилась почти на 12%

В Азербайджане широкая денежная масса в манатном выражении увеличилась почти на 12% По состоянию на 1 августа текущего года в Азербайджане объем денежной массы в широком определении составил 44 млрд 920,7 млн манатов.
Финансы
31 августа 2024 г. 10:23
В Азербайджане широкая денежная масса в манатном выражении увеличилась почти на 12%

По состоянию на 1 августа текущего года в Азербайджане объем денежной массы в широком определении составил 44 млрд 920,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,3% меньше, чем в прошлом месяце и в начале года, и на 9,4% больше, чем годом ранее.

По состоянию на 1 августа объем широкой денежной массы в манатном выражении составил 35 млрд 452,6 млн манатов. Это на 0,9% больше аналогичного показателя на 1 июля, на 0,2% больше, чем на начало года, и на 11,8% больше в годовом сравнении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 12 %-ə yaxın artıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
27 августа 2024 г. 12:19
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi