Инвестиции в строительно-монтажные работы на освобожденных территориях выросли на 53%

В 2023 году на строительно-монтажные работы на освобожденных территориях Азербайджана было выделено 6 млрд 141,787 млн манатов.

В 2023 году на строительно-монтажные работы на освобожденных территориях Азербайджана было выделено 6 млрд 141,787 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 53,1% больше, чем в 2022 году.

64,1% данной суммы или 3 млрд 937,536 млн манатов приходится на Восточно-Зангезурский экономический район, а 35,9% или 2 млрд 204,251 млн манатов - на Карабахский экономический район. Это соответственно на 82% и 19,3% больше аналогичного периода 2022 года.

За отчетный период инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйство Карабахского экономического района увеличились вдвое до 54,123 млн манатов, в промышленность - на 32,3% до 240,263 млн манатов, в строительство - в 3,3 раза до 383,163 млн манатов, в торговлю и ремонт транспортных средств - в 57,4 раза до 11,471 млн манатов, в транспортное и складское хозяйство - сократились на 7,9% до 1 млрд 368,187 млн манатов, в другие сферы экономики - увеличились в 2,6 раза до 197,192 млн манатов.

В 2023 году инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйство Восточно-Зангезурского экономического района увеличились в 10,7 раза до 294,245 млн манатов, в промышленность - в 14,4 раза до 678,628 млн манатов, в строительство - в 4,1 раза до 893,564 млн манатов, в транспортное и складское хозяйство - на 16% до 2 млрд 33,965 млн манатов, а в другие сферы экономики снизились на 36,7% до 110,408 млн манатов, в торговлю и ремонт транспортных средств инвестиций не было.