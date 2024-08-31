Сколько инвестиций было вложено в Ханкенди в прошлом году?

В 2023 году в Карабахский экономический район было инвестировано 2 млрд 254,4 млн манатов, что на 19,5% больше, чем в 2022 году.

В 2023 году в Карабахский экономический район было инвестировано 2 млрд 254,4 млн манатов, что на 19,5% больше, чем в 2022 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 33,1% или 747,332 млн манатов инвестиций были вложены в Физулинский район (на 35,8% больше, чем годом ранее), 27,8% или 626,67 млн манатов - в Шушинский район (на 11,4% меньше), 26,2% или 589,564 млн манатов - в Агдамский район (на 85,6% больше).

Впервые в прошлом году были вложены инвестиции в город Ханкенди - 31,5 тыс. манатов.

За отчетный период инвестиции в Агджабединский район, входящий в Карабахский экономический район, выросли на 84,3% до 76,613 млн манатов, в Бардинский район – сократились в 3,5 раза до 10,647 млн манатов, в Ходжалинский район – выросли в 20,8 раза до 5,304 млн манатов, в Ходжавендский район – сократились на 34,9% до 112,088 млн манатов, в Тертерский район - увеличились на 42,2% до 86,151 млн манатов.

В Агдеринский район в прошлом году не было вложено инвестиций.