​Курсы валют Центрального банка Азербайджана

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9872
|1 Российский рубль
|0.0189
|1 Австралийский доллар
|0.6902
|1 Аргентинское песо
|0.0923
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3262
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0720
|100 Вон Республики Корея
|0.0737
|1 Чешская крона
|0.0356
|100 Чилийских песо
|0.1360
|1 Китайский юань
|0.1284
|1 Датская крона
|0.1326
|1 Грузинский лари
|0.4477
|1 Гонконгский доллар
|0.1011
|1 Индийская рупия
|0.0128
|1 Английский фунт стерлингов
|1.2537
|100 Индонезийских рупий
|0.0065
|100 Иранских риалов
|0.0030
|1 Шведская крона
|0.1066
|1 Швейцарский франк
|0.8186
|1 Израильский шекель
|0.2082
|1 Канадский доллар
|0.6999
|1 Кувейтский динар
|2.7073
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0135
|1 Литовский лит
|0.2862
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2386
|1 Мексиканское песо
|0.0584
|1 Молдавский лей
|0.0535
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1168
|100 Узбекских сум
|0.0329
|1 Польский злотый
|0.2341
|1 Сингапурский доллар
|0.6130
|1 Саудовский риял
|0.2091
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1615
|1 Турецкая лира
|0.3564
|1 Тайваньский доллар
|0.0258
|1 Таджикский сомони
|0.1536
|1 Новый Туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0603
|100 Японских йен
|0.7115
|1 Новозеландский доллар
|0.6144
|Золото (1 унция)
|942.8488
|Серебро (1 унция)
|12.8252
|Платина (1 унция)
|975.0092
|Палладий (1 унция)
|614.9696
Tural İbadlıАвтор новости
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