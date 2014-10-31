​Курсы валют Центрального банка Азербайджана

31 октября, 2014 11:23

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9872 1 Российский рубль 0.0189 1 Австралийский доллар 0.6902 1 Аргентинское песо 0.0923 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3262 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0720 100 Вон Республики Корея 0.0737 1 Чешская крона 0.0356 100 Чилийских песо 0.1360 1 Китайский юань 0.1284 1 Датская крона 0.1326 1 Грузинский лари 0.4477 1 Гонконгский доллар 0.1011 1 Индийская рупия 0.0128 1 Английский фунт стерлингов 1.2537 100 Индонезийских рупий 0.0065 100 Иранских риалов 0.0030 1 Шведская крона 0.1066 1 Швейцарский франк 0.8186 1 Израильский шекель 0.2082 1 Канадский доллар 0.6999 1 Кувейтский динар 2.7073 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0135 1 Литовский лит 0.2862 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2386 1 Мексиканское песо 0.0584 1 Молдавский лей 0.0535 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1168 100 Узбекских сум 0.0329 1 Польский злотый 0.2341 1 Сингапурский доллар 0.6130 1 Саудовский риял 0.2091 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1615 1 Турецкая лира 0.3564 1 Тайваньский доллар 0.0258 1 Таджикский сомони 0.1536 1 Новый Туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0603 100 Японских йен 0.7115 1 Новозеландский доллар 0.6144 Золото (1 унция) 942.8488 Серебро (1 унция) 12.8252 Платина (1 унция) 975.0092 Палладий (1 унция) 614.9696