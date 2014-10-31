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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9872
    1 Российский рубль 0.0189
    1 Австралийский доллар 0.6902
    1 Аргентинское песо 0.0923
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3262
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0720
    100 Вон Республики Корея 0.0737
    1 Чешская крона 0.0356
    100 Чилийских песо 0.1360
    1 Китайский юань 0.1284
    1 Датская крона 0.1326
    1 Грузинский лари 0.4477
    1 Гонконгский доллар 0.1011
    1 Индийская рупия 0.0128
    1 Английский фунт стерлингов 1.2537
    100 Индонезийских рупий 0.0065
    100 Иранских риалов 0.0030
    1 Шведская крона 0.1066
    1 Швейцарский франк 0.8186
    1 Израильский шекель 0.2082
    1 Канадский доллар 0.6999
    1 Кувейтский динар 2.7073
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0135
    1 Литовский лит 0.2862
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2386
    1 Мексиканское песо 0.0584
    1 Молдавский лей 0.0535
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1168
    100 Узбекских сум 0.0329
    1 Польский злотый 0.2341
    1 Сингапурский доллар 0.6130
    1 Саудовский риял 0.2091
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1615
    1 Турецкая лира 0.3564
    1 Тайваньский доллар 0.0258
    1 Таджикский сомони 0.1536
    1 Новый Туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0603
    100 Японских йен 0.7115
    1 Новозеландский доллар 0.6144
    Золото (1 унция) 942.8488
    Серебро (1 унция) 12.8252
    Платина (1 унция) 975.0092
    Палладий (1 унция) 614.9696
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