Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2014)

1 декабря, 2014 10:22

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9770 1 Российский рубль 0.0156 1 Австралийский доллар 0.6632 1 Аргентинское песо 0.0920 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3057 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0706 100 Вон Республики Корея 0.0704 1 Чешская крона 0.0354 100 Чилийских песо 0.1286 1 Китайский юань 0.1276 1 Датская крона 0.1313 1 Грузинский лари 0.4247 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0125 1 Английский Фунт стерлинг 1.2251 100 Индонезийских рупий 0.0064 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.1053 1 Швейцарский франк 0.8119 1 Израильский шекель 0.2013 1 Канадский доллар 0.6865 1 Кувейтский динар 2.6923 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2827 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2283 1 Мексиканское песо 0.0564 1 Молдавский лей 0.0523 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1115 100 Узбекских сум 0.0327 1 Польский злотый 0.2337 1 Сингапурский доллар 0.5996 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1485 1 Турецкая лира 0.3527 1 Тайваньский доллар 0.0253 1 Таджикский сомони 0.1500 1 Новый Туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0522 100 Японских йен 0.6600 1 Новозеландский доллар 0.6136 Золото (1 унция) 927.7491 Серебро (1 унция) 11.7154 Платина (1 унция) 945.2020 Палладий (1 унция) 634.5796 Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/