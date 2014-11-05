Курсы валют Центрального банка Азербайджана

5 ноября, 2014 06:47

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9851 1 Российский рубль 0.0179 1 Австралийский доллар 0.6853 1 Аргентинское песо 0.0922 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3141 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0710 100 Вон Республики Корея 0.0726 1 Чешская крона 0.0355 100 Чилийских песо 0.1339 1 Китайский юань 0.1283 1 Датская крона 0.1324 1 Грузинский лари 0.4485 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0128 1 Английский фунт стерлингов 1.2568 100 Индонезийских рупий 0.0065 100 Иранских риалов 0.0030 1 Шведская крона 0.1064 1 Швейцарский франк 0.8179 1 Израильский шекель 0.2070 1 Канадский доллар 0.6881 1 Кувейтский динар 2.7011 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2853 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2352 1 Мексиканское песо 0.0578 1 Молдавский лей 0.0539 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1139 100 Узбекских сум 0.0328 1 Польский злотый 0.2330 1 Сингапурский доллар 0.6078 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1559 1 Турецкая лира 0.3530 1 Тайваньский доллар 0.0257 1 Таджикский сомони 0.1532 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0603 100 Японских йен 0.6883 1 Новозеландский доллар 0.6137 Золото (1 унция) 915.0026 Серебро (1 унция) 12.4265 Платина (1 унция) 963.2432 Палладий (1 унция) 625.9512