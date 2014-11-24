Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2014)

24 ноября, 2014 10:40

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9723 1 Российский рубль 0.0172 1 Австралийский доллар 0.6815 1 Аргентинское песо 0.0921 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3119 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0717 100 Вон Республики Корея 0.0704 1 Чешская крона 0.0351 100 Чилийских песо 0.1320 1 Китайский юань 0.1278 1 Датская крона 0.1307 1 Грузинский лари 0.4365 1 Гонконгский доллар 0.1011 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский фунт стерлингов 1.2286 100 Индонезийских рупий 0.0065 100 Иранских риалов 0.0030 1 Шведская крона 0.1051 1 Швейцарский франк 0.8082 1 Израильский шекель 0.2032 1 Канадский доллар 0.6986 1 Кувейтский динар 2.6924 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2816 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2346 1 Мексиканское песо 0.0578 1 Молдавский лей 0.0520 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1155 100 Узбекских сум 0.0327 1 Польский злотый 0.2314 1 Сингапурский доллар 0.6037 1 Саудовский риял 0.2091 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1468 1 Турецкая лира 0.3530 1 Тайваньский доллар 0.0254 1 Таджикский сомони 0.1487 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0516 100 Японских йен 0.6654 1 Новозеландский доллар 0.6198 Золото (1 унция) 944.2215 Серебро (1 унция) 12.8505 Платина (1 унция) 964.8120 Палладий (1 унция) 622.8136