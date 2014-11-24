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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2014)

    1 доллар - 0,7844 манатов

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9723
    1 Российский рубль 0.0172
    1 Австралийский доллар 0.6815
    1 Аргентинское песо 0.0921
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3119
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0717
    100 Вон Республики Корея 0.0704
    1 Чешская крона 0.0351
    100 Чилийских песо 0.1320
    1 Китайский юань 0.1278
    1 Датская крона 0.1307
    1 Грузинский лари 0.4365
    1 Гонконгский доллар 0.1011
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский фунт стерлингов 1.2286
    100 Индонезийских рупий 0.0065
    100 Иранских риалов 0.0030
    1 Шведская крона 0.1051
    1 Швейцарский франк 0.8082
    1 Израильский шекель 0.2032
    1 Канадский доллар 0.6986
    1 Кувейтский динар 2.6924
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0136
    1 Литовский лит 0.2816
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2346
    1 Мексиканское песо 0.0578
    1 Молдавский лей 0.0520
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1155
    100 Узбекских сум 0.0327
    1 Польский злотый 0.2314
    1 Сингапурский доллар 0.6037
    1 Саудовский риял 0.2091
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1468
    1 Турецкая лира 0.3530
    1 Тайваньский доллар 0.0254
    1 Таджикский сомони 0.1487
    1 Новый туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0516
    100 Японских йен 0.6654
    1 Новозеландский доллар 0.6198
    Золото (1 унция) 944.2215
    Серебро (1 унция) 12.8505
    Платина (1 унция) 964.8120
    Палладий (1 унция) 622.8136
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