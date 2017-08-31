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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.08.2017)

    1 Доллар США - 1,7010 маната

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7010 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,80% - до 2,0204 маната, курс рубля вырос на 0,69%, составив 0,0291 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7010
    1 Евро 2.0204
    1 Российский рубль 0.0291
    1 Австралийский доллар 1.3441
    1 Аргентинское песо 0.0978
    1 Белорусский рубль 0.8791
    1 Бразильский реал 0.5382
    1 Дирхам ОАЭ 0.4631
    1 Южноафриканский рэнд 0.1307
    100 Вон Республики Корея 0.1509
    1 Чешская крона 0.0775
    100 Чилийских песо 0.2692
    1 Китайский юань 0.2578
    1 Датская крона 0.2717
    1 Грузинский лари 0.6999
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.1988
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.2131
    1 Швейцарский франк 1.7648
    1 Израильский шекель 0.4735
    1 Канадский доллар 1.3452
    1 Кувейтский динар 5.6445
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3983
    1 Мексиканское песо 0.0959
    1 Молдавский лей 0.0958
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2178
    100 Узбекских сум 0.0407
    1 Польский злотый 0.4750
    1 Сингапурский доллар 1.2524
    1 Саудовский риал 0.4536
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4124
    1 Турецкая лира 0.4922
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4868
    1 Украинская гривна 0.0665
    100 Японских йен 1.5394
    1 Новозеландский доллар 1.2200
    Золото (1 унция) 2225,7585
    Серебро (1 унция) 29,4273
    Платина (1 унция) 1682,2890
    Палладий (1 унция) 1592,1360
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