​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2015)

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня курс маната по отношению к доллару вырос на 0,02% и составил 1,0495 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подешевело на 0,23%, составив 1,1488 манатов. По информации, курс рубля по отношению к манату снизился на 1,68% и составил 0,0176 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.0495 1 Евро 1.1488 1 Российский рубль 0.0176 1 Австралийский доллар 0.7669 1 Аргентинское песо 0.1141 100 Белорусских рублей 0.0069 1 Бразильский реал 0.3111 1 Дирхам ОАЭ 0.2857 1 Южноафриканский рэнд 0.0827 100 Вон Республики Корея 0.0899 1 Чешская крона 0.0425 100 Чилийских песо 0.1562 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1540 1 Грузинский лари 0.4593 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский фунт стерлингов 1.6384 100 Индонезийских рупий 0.0078 100 Иранских риалов 0.0035 1 Шведская крона 0.1218 1 Швейцарский франк 1.0856 1 Израильский шекель 0.2771 1 Канадский доллар 0.8076 1 Кувейтский динар 3.4639 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0167 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2749 1 Мексиканское песо 0.0646 1 Молдавский лей 0.0562 1 Египетский фунт 0.1341 1 Норвежская крона 0.1286 100 Узбекских сум 0.0408 1 Польский злотый 0.2772 1 Сингапурский доллар 0.7645 1 Саудовский риял 0.2799 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4634 1 Турецкая лира 0.3771 1 Тайваньский доллар 0.0332 1 Таджикский сомони 0.1677 1 Новый туркменский манат 0.3000 1 Украинская гривна 0.0497 100 Японских йен 0.8468 1 Новозеландский доллар 0.6917 Золото (1 унция) 1141,3313 Серебро (1 унция) 15,3891 Платина (1 унция) 1032,7080 Палладий (1 унция) 651,7395