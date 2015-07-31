​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2015)

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня курс маната по отношению к доллару вырос на 0,02% и составил 1,0495 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подешевело на 0,23%, составив 1,1488 манатов. По информации, курс рубля по отношению к манату снизился на 1,68% и составил 0,0176 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0495
|1 Евро
|1.1488
|1 Российский рубль
|0.0176
|1 Австралийский доллар
|0.7669
|1 Аргентинское песо
|0.1141
|100 Белорусских рублей
|0.0069
|1 Бразильский реал
|0.3111
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0827
|100 Вон Республики Корея
|0.0899
|1 Чешская крона
|0.0425
|100 Чилийских песо
|0.1562
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1540
|1 Грузинский лари
|0.4593
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6384
|100 Индонезийских рупий
|0.0078
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1218
|1 Швейцарский франк
|1.0856
|1 Израильский шекель
|0.2771
|1 Канадский доллар
|0.8076
|1 Кувейтский динар
|3.4639
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2749
|1 Мексиканское песо
|0.0646
|1 Молдавский лей
|0.0562
|1 Египетский фунт
|0.1341
|1 Норвежская крона
|0.1286
|100 Узбекских сум
|0.0408
|1 Польский злотый
|0.2772
|1 Сингапурский доллар
|0.7645
|1 Саудовский риял
|0.2799
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4634
|1 Турецкая лира
|0.3771
|1 Тайваньский доллар
|0.0332
|1 Таджикский сомони
|0.1677
|1 Новый туркменский манат
|0.3000
|1 Украинская гривна
|0.0497
|100 Японских йен
|0.8468
|1 Новозеландский доллар
|0.6917
|Золото (1 унция)
|1141,3313
|Серебро (1 унция)
|15,3891
|Платина (1 унция)
|1032,7080
|Палладий (1 унция)
|651,7395
Tural İbadlıАвтор новости
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