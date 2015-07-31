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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2015)

    1 Доллар США = 1.0495 манатов

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня курс маната по отношению к доллару вырос на 0,02% и составил 1,0495 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подешевело на 0,23%, составив 1,1488 манатов. По информации, курс рубля по отношению к манату снизился на 1,68% и составил 0,0176 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0495
    1 Евро 1.1488
    1 Российский рубль 0.0176
    1 Австралийский доллар 0.7669
    1 Аргентинское песо 0.1141
    100 Белорусских рублей 0.0069
    1 Бразильский реал 0.3111
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0827
    100 Вон Республики Корея 0.0899
    1 Чешская крона 0.0425
    100 Чилийских песо 0.1562
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1540
    1 Грузинский лари 0.4593
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0164
    1 Английский фунт стерлингов 1.6384
    100 Индонезийских рупий 0.0078
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1218
    1 Швейцарский франк 1.0856
    1 Израильский шекель 0.2771
    1 Канадский доллар 0.8076
    1 Кувейтский динар 3.4639
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2749
    1 Мексиканское песо 0.0646
    1 Молдавский лей 0.0562
    1 Египетский фунт 0.1341
    1 Норвежская крона 0.1286
    100 Узбекских сум 0.0408
    1 Польский злотый 0.2772
    1 Сингапурский доллар 0.7645
    1 Саудовский риял 0.2799
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4634
    1 Турецкая лира 0.3771
    1 Тайваньский доллар 0.0332
    1 Таджикский сомони 0.1677
    1 Новый туркменский манат 0.3000
    1 Украинская гривна 0.0497
    100 Японских йен 0.8468
    1 Новозеландский доллар 0.6917
    Золото (1 унция) 1141,3313
    Серебро (1 унция) 15,3891
    Платина (1 унция) 1032,7080
    Палладий (1 унция) 651,7395
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