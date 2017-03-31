Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2017)

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,04% и составил 1,7244 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,70% - до 1,8407 маната. Курс рубля повысился на 0,99% - до 0,0307 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7244
|1 Евро
|1.8407
|1 Российский рубль
|0.0307
|1 Австралийский доллар
|1.3181
|1 Аргентинское песо
|0.1118
|1 Белорусский рубль
|0.9221
|1 Бразильский реал
|0.5476
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4695
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1275
|100 Вон Республики Корея
|0.1540
|1 Чешская крона
|0.0678
|100 Чилийских песо
|0.2600
|1 Китайский юань
|0.2500
|1 Датская крона
|0.2475
|1 Грузинский лари
|0.7047
|1 Гонконгский доллар
|0.2219
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1517
|100 Индонезийских рупий
|0.0129
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1927
|1 Швейцарский франк
|1.7222
|1 Израильский шекель
|0.4748
|1 Канадский доллар
|1.2925
|1 Кувейтский динар
|5.6593
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0251
|100 Ливанских фунтов
|0.1143
|1 Малазийский ринггит
|0.3896
|1 Мексиканское песо
|0.0923
|1 Молдавский лей
|0.0887
|1 Египетский фунт
|0.0945
|1 Норвежская крона
|0.2009
|100 Узбекских сум
|0.0480
|1 Польский злотый
|0.4370
|1 Сингапурский доллар
|1.2334
|1 Саудовский риал
|0.4598
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3450
|1 Турецкая лира
|0.4720
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.2073
|1 Новый туркменский манат
|0.4934
|1 Украинская гривна
|0.0639
|100 Японских йен
|1.5385
|1 Новозеландский доллар
|1.2041
|Золото (1 унция)
|2153,4307
|Серебро (1 унция)
|31,0909
|Платина (1 унция)
|1645,0776
|Палладий (1 унция)
|13728,6224
Tural İbadlıАвтор новости
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