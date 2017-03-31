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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2017)

    1 Доллар США - 1,7244 маната© Report

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,04% и составил 1,7244 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,70% - до 1,8407 маната. Курс рубля повысился на 0,99% - до 0,0307 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7244
    1 Евро 1.8407
    1 Российский рубль 0.0307
    1 Австралийский доллар 1.3181
    1 Аргентинское песо 0.1118
    1 Белорусский рубль 0.9221
    1 Бразильский реал 0.5476
    1 Дирхам ОАЭ 0.4695
    1 Южноафриканский рэнд 0.1275
    100 Вон Республики Корея 0.1540
    1 Чешская крона 0.0678
    100 Чилийских песо 0.2600
    1 Китайский юань 0.2500
    1 Датская крона 0.2475
    1 Грузинский лари 0.7047
    1 Гонконгский доллар 0.2219
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.1517
    100 Индонезийских рупий 0.0129
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1927
    1 Швейцарский франк 1.7222
    1 Израильский шекель 0.4748
    1 Канадский доллар 1.2925
    1 Кувейтский динар 5.6593
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0251
    100 Ливанских фунтов 0.1143
    1 Малазийский ринггит 0.3896
    1 Мексиканское песо 0.0923
    1 Молдавский лей 0.0887
    1 Египетский фунт 0.0945
    1 Норвежская крона 0.2009
    100 Узбекских сум 0.0480
    1 Польский злотый 0.4370
    1 Сингапурский доллар 1.2334
    1 Саудовский риал 0.4598
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3450
    1 Турецкая лира 0.4720
    1 Тайваньский доллар 0.0568
    1 Таджикский сомони 0.2073
    1 Новый туркменский манат 0.4934
    1 Украинская гривна 0.0639
    100 Японских йен 1.5385
    1 Новозеландский доллар 1.2041
    Золото (1 унция) 2153,4307
    Серебро (1 унция) 31,0909
    Платина (1 унция) 1645,0776
    Палладий (1 унция) 13728,6224
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