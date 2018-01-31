Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2018)

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,41% - до 2,1116 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0302 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.1116 1 Российский рубль 0.0302 1 Австралийский доллар 1.3726 1 Аргентинское песо 0.0866 1 Белорусский рубль 0.8594 1 Бразильский реал 0.5344 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1422 100 Вон Республики Корея 0.1589 1 Чешская крона 0.0834 100 Чилийских песо 0.2799 1 Китайский юань 0.2688 1 Датская крона 0.2837 1 Грузинский лари 0.6800 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0267 1 Английский фунт стерлингов 2.4094 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.2158 1 Швейцарский франк 1.8205 1 Израильский шекель 0.4974 1 Канадский доллар 1.3800 1 Кувейтский динар 5.6725 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4361 1 Мексиканское песо 0.0909 1 Молдавский лей 0.1018 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2205 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.5080 1 Сингапурский доллар 1.2977 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4739 1 Турецкая лира 0.4504 1 Тайваньский доллар 0.0583 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0607 100 Японских йен 1.5619 1 Новозеландский доллар 1.2540 Золото (1 унция) 2279,4856 Серебро (1 унция) 29,1826 Платина (1 унция) 1701,4091 Палладий (1 унция) 1798,0003