Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2017)

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,10% - до 2,0167 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0291 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0167 1 Российский рубль 0.0291 1 Австралийский доллар 1.2894 1 Аргентинское песо 0.0975 1 Белорусский рубль 0.8477 1 Бразильский реал 0.5241 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1244 100 Вон Республики Корея 0.1564 1 Чешская крона 0.0791 100 Чилийских песо 0.2641 1 Китайский юань 0.2574 1 Датская крона 0.2710 1 Грузинский лари 0.6268 1 Гонконгский доллар 0.2178 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2895 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.2032 1 Швейцарский франк 1.7267 1 Израильский шекель 0.4853 1 Канадский доллар 1.3214 1 Кувейтский динар 5.6345 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4158 1 Мексиканское песо 0.0916 1 Молдавский лей 0.0993 1 Египетский фунт 0.0958 1 Норвежская крона 0.2061 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4798 1 Сингапурский доллар 1.2615 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4082 1 Турецкая лира 0.4297 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4863 1 Украинская гривна 0.0629 100 Японских йен 1.5177 1 Новозеландский доллар 1.1635 Золото (1 унция) 2183,1324 Серебро (1 унция) 28,1962 Платина (1 унция) 1607,2745 Палладий (1 унция) 1739,2533