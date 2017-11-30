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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2017)

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,10% - до 2,0167 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0291 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0167
    1 Российский рубль 0.0291
    1 Австралийский доллар 1.2894
    1 Аргентинское песо 0.0975
    1 Белорусский рубль 0.8477
    1 Бразильский реал 0.5241
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1244
    100 Вон Республики Корея 0.1564
    1 Чешская крона 0.0791
    100 Чилийских песо 0.2641
    1 Китайский юань 0.2574
    1 Датская крона 0.2710
    1 Грузинский лари 0.6268
    1 Гонконгский доллар 0.2178
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.2895
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0042
    1 Шведская крона 0.2032
    1 Швейцарский франк 1.7267
    1 Израильский шекель 0.4853
    1 Канадский доллар 1.3214
    1 Кувейтский динар 5.6345
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1126
    1 Малазийский ринггит 0.4158
    1 Мексиканское песо 0.0916
    1 Молдавский лей 0.0993
    1 Египетский фунт 0.0958
    1 Норвежская крона 0.2061
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4798
    1 Сингапурский доллар 1.2615
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4082
    1 Турецкая лира 0.4297
    1 Тайваньский доллар 0.0567
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4863
    1 Украинская гривна 0.0629
    100 Японских йен 1.5177
    1 Новозеландский доллар 1.1635
    Золото (1 унция) 2183,1324
    Серебро (1 унция) 28,1962
    Платина (1 унция) 1607,2745
    Палладий (1 унция) 1739,2533
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