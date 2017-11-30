Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2017)

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,10% - до 2,0167 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0291 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0167
|1 Российский рубль
|0.0291
|1 Австралийский доллар
|1.2894
|1 Аргентинское песо
|0.0975
|1 Белорусский рубль
|0.8477
|1 Бразильский реал
|0.5241
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1244
|100 Вон Республики Корея
|0.1564
|1 Чешская крона
|0.0791
|100 Чилийских песо
|0.2641
|1 Китайский юань
|0.2574
|1 Датская крона
|0.2710
|1 Грузинский лари
|0.6268
|1 Гонконгский доллар
|0.2178
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2895
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0042
|1 Шведская крона
|0.2032
|1 Швейцарский франк
|1.7267
|1 Израильский шекель
|0.4853
|1 Канадский доллар
|1.3214
|1 Кувейтский динар
|5.6345
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4158
|1 Мексиканское песо
|0.0916
|1 Молдавский лей
|0.0993
|1 Египетский фунт
|0.0958
|1 Норвежская крона
|0.2061
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4798
|1 Сингапурский доллар
|1.2615
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4082
|1 Турецкая лира
|0.4297
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4863
|1 Украинская гривна
|0.0629
|100 Японских йен
|1.5177
|1 Новозеландский доллар
|1.1635
|Золото (1 унция)
|2183,1324
|Серебро (1 унция)
|28,1962
|Платина (1 унция)
|1607,2745
|Палладий (1 унция)
|1739,2533
Tural İbadlıАвтор новости
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