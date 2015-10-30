​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2015)

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,03% и составил 1,0493 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,42% и составил 1,1516 манатов.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,61% и составил 0,0163 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0493
|1 Евро
|1.1516
|1 Российский рубль
|0.0163
|1 Австралийский доллар
|0.7449
|1 Аргентинское песо
|0.1103
|100 Белорусских рублей
|0.0060
|1 Бразильский реал
|0.2726
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0758
|100 Вон Республики Корея
|0.0920
|1 Чешская крона
|0.0425
|100 Чилийских песо
|0.1523
|1 Китайский юань
|0.1656
|1 Датская крона
|0.1544
|1 Грузинский лари
|0.4400
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0161
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6066
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1228
|1 Швейцарский франк
|1.0595
|1 Израильский шекель
|0.2710
|1 Канадский доллар
|0.7969
|1 Кувейтский динар
|3.4613
|1 Казахстанский тенге
|0.0038
|1 Киргизский сом
|0.0152
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2439
|1 Мексиканское песо
|0.0631
|1 Молдавский лей
|0.0525
|1 Египетский фунт
|0.1307
|1 Норвежская крона
|0.1225
|100 Узбекских сум
|0.0392
|1 Польский злотый
|0.2691
|1 Сингапурский доллар
|0.7483
|1 Саудовский риал
|0.2798
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4618
|1 Турецкая лира
|0.3571
|1 Тайваньский доллар
|0.0323
|1 Таджикский сомони
|0.1612
|1 Новый туркменский манат
|0.2998
|1 Украинская гривна
|0.0449
|100 Японских йен
|0.8645
|1 Новозеландский доллар
|0.7068
|Золото (1 унция)
|1205,2260
|Серебро (1 унция)
|16,3376
|Платина (1 унция)
|1041,9546
|Палладий (1 унция)
|706,1789
Tural İbadlıАвтор новости
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