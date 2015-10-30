​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2015)

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,03% и составил 1,0493 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,42% и составил 1,1516 манатов.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,61% и составил 0,0163 манатов.