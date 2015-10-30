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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2015)

    1 доллар- 1,0493 манатов

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,03% и составил 1,0493 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,42% и составил 1,1516 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,61% и составил 0,0163 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0493
    1 Евро 1.1516
    1 Российский рубль 0.0163
    1 Австралийский доллар 0.7449
    1 Аргентинское песо 0.1103
    100 Белорусских рублей 0.0060
    1 Бразильский реал 0.2726
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0758
    100 Вон Республики Корея 0.0920
    1 Чешская крона 0.0425
    100 Чилийских песо 0.1523
    1 Китайский юань 0.1656
    1 Датская крона 0.1544
    1 Грузинский лари 0.4400
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0161
    1 Английский фунт стерлингов 1.6066
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1228
    1 Швейцарский франк 1.0595
    1 Израильский шекель 0.2710
    1 Канадский доллар 0.7969
    1 Кувейтский динар 3.4613
    1 Казахстанский тенге 0.0038
    1 Киргизский сом 0.0152
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2439
    1 Мексиканское песо 0.0631
    1 Молдавский лей 0.0525
    1 Египетский фунт 0.1307
    1 Норвежская крона 0.1225
    100 Узбекских сум 0.0392
    1 Польский злотый 0.2691
    1 Сингапурский доллар 0.7483
    1 Саудовский риал 0.2798
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4618
    1 Турецкая лира 0.3571
    1 Тайваньский доллар 0.0323
    1 Таджикский сомони 0.1612
    1 Новый туркменский манат 0.2998
    1 Украинская гривна 0.0449
    100 Японских йен 0.8645
    1 Новозеландский доллар 0.7068
    Золото (1 унция) 1205,2260
    Серебро (1 унция) 16,3376
    Платина (1 унция) 1041,9546
    Палладий (1 унция) 706,1789
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