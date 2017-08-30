Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2017)

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,1% составив 1,7010 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 2,0367 маната, курс рубля опустился на 0,69% составив 0,0289 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7010
|1 Евро
|2.0367
|1 Российский рубль
|0.0289
|1 Австралийский доллар
|1.3583
|1 Аргентинское песо
|0.0979
|1 Белорусский рубль
|0.8816
|1 Бразильский реал
|0.5373
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4631
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1310
|100 Вон Республики Корея
|0.1516
|1 Чешская крона
|0.0780
|100 Чилийских песо
|0.2718
|1 Китайский юань
|0.2584
|1 Датская крона
|0.2738
|1 Грузинский лари
|0.6994
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1995
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.2144
|1 Швейцарский франк
|1.7798
|1 Израильский шекель
|0.4761
|1 Канадский доллар
|1.3603
|1 Кувейтский динар
|5.6465
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3984
|1 Мексиканское песо
|0.0954
|1 Молдавский лей
|0.0958
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2195
|100 Узбекских сум
|0.0407
|1 Польский злотый
|0.4788
|1 Сингапурский доллар
|1.2557
|1 Саудовский риал
|0.4536
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4204
|1 Турецкая лира
|0.4932
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4867
|1 Украинская гривна
|0.0668
|100 Японских йен
|1.5498
|1 Новозеландский доллар
|1.2353
|Золото (1 унция)
|2243,0237
|Серебро (1 унция)
|29,5464
|Платина (1 унция)
|1702,7010
|Палладий (1 унция)
|1600,6410
Tural İbadlıАвтор новости
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