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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2017)

    1 Доллар США - 1,7010 маната

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,1% составив 1,7010 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 2,0367 маната, курс рубля опустился на 0,69% составив 0,0289 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7010
    1 Евро 2.0367
    1 Российский рубль 0.0289
    1 Австралийский доллар 1.3583
    1 Аргентинское песо 0.0979
    1 Белорусский рубль 0.8816
    1 Бразильский реал 0.5373
    1 Дирхам ОАЭ 0.4631
    1 Южноафриканский рэнд 0.1310
    100 Вон Республики Корея 0.1516
    1 Чешская крона 0.0780
    100 Чилийских песо 0.2718
    1 Китайский юань 0.2584
    1 Датская крона 0.2738
    1 Грузинский лари 0.6994
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.1995
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.2144
    1 Швейцарский франк 1.7798
    1 Израильский шекель 0.4761
    1 Канадский доллар 1.3603
    1 Кувейтский динар 5.6465
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3984
    1 Мексиканское песо 0.0954
    1 Молдавский лей 0.0958
    1 Египетский фунт 0.0963
    1 Норвежская крона 0.2195
    100 Узбекских сум 0.0407
    1 Польский злотый 0.4788
    1 Сингапурский доллар 1.2557
    1 Саудовский риал 0.4536
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4204
    1 Турецкая лира 0.4932
    1 Тайваньский доллар 0.0565
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4867
    1 Украинская гривна 0.0668
    100 Японских йен 1.5498
    1 Новозеландский доллар 1.2353
    Золото (1 унция) 2243,0237
    Серебро (1 унция) 29,5464
    Платина (1 унция) 1702,7010
    Палладий (1 унция) 1600,6410
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