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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2018)

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,36% - до 2,1029 маната, курс рубля неизменился, оставшись на уровне 0,0302 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.1029
    1 Российский рубль 0.0302
    1 Австралийский доллар 1.3719
    1 Аргентинское песо 0.0868
    1 Белорусский рубль 0.8569
    1 Бразильский реал 0.5388
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1414
    100 Вон Республики Корея 0.1584
    1 Чешская крона 0.0830
    100 Чилийских песо 0.2816
    1 Китайский юань 0.2684
    1 Датская крона 0.2825
    1 Грузинский лари 0.6787
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0267
    1 Английский фунт стерлингов 2.3871
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.2150
    1 Швейцарский франк 1.8131
    1 Израильский шекель 0.5001
    1 Канадский доллар 1.3759
    1 Кувейтский динар 5.6695
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1126
    1 Малазийский ринггит 0.4366
    1 Мексиканское песо 0.0912
    1 Молдавский лей 0.1019
    1 Египетский фунт 0.0963
    1 Норвежская крона 0.2195
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5072
    1 Сингапурский доллар 1.2948
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4697
    1 Турецкая лира 0.4476
    1 Тайваньский доллар 0.0582
    1 Таджикский сомони 0.1926
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0602
    100 Японских йен 1.5631
    1 Новозеландский доллар 1.2445
    Золото (1 унция) 2271,3081
    Серебро (1 унция) 29,1104
    Платина (1 унция) 1695,3992
    Палладий (1 унция) 1844,1835
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