Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2018)

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,36% - до 2,1029 маната, курс рубля неизменился, оставшись на уровне 0,0302 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.1029 1 Российский рубль 0.0302 1 Австралийский доллар 1.3719 1 Аргентинское песо 0.0868 1 Белорусский рубль 0.8569 1 Бразильский реал 0.5388 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1414 100 Вон Республики Корея 0.1584 1 Чешская крона 0.0830 100 Чилийских песо 0.2816 1 Китайский юань 0.2684 1 Датская крона 0.2825 1 Грузинский лари 0.6787 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0267 1 Английский фунт стерлингов 2.3871 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0041 1 Шведская крона 0.2150 1 Швейцарский франк 1.8131 1 Израильский шекель 0.5001 1 Канадский доллар 1.3759 1 Кувейтский динар 5.6695 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4366 1 Мексиканское песо 0.0912 1 Молдавский лей 0.1019 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2195 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.5072 1 Сингапурский доллар 1.2948 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4697 1 Турецкая лира 0.4476 1 Тайваньский доллар 0.0582 1 Таджикский сомони 0.1926 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0602 100 Японских йен 1.5631 1 Новозеландский доллар 1.2445 Золото (1 унция) 2271,3081 Серебро (1 унция) 29,1104 Платина (1 унция) 1695,3992 Палладий (1 унция) 1844,1835