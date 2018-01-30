Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2018)

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,36% - до 2,1029 маната, курс рубля неизменился, оставшись на уровне 0,0302 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.1029
|1 Российский рубль
|0.0302
|1 Австралийский доллар
|1.3719
|1 Аргентинское песо
|0.0868
|1 Белорусский рубль
|0.8569
|1 Бразильский реал
|0.5388
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1414
|100 Вон Республики Корея
|0.1584
|1 Чешская крона
|0.0830
|100 Чилийских песо
|0.2816
|1 Китайский юань
|0.2684
|1 Датская крона
|0.2825
|1 Грузинский лари
|0.6787
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0267
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3871
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.2150
|1 Швейцарский франк
|1.8131
|1 Израильский шекель
|0.5001
|1 Канадский доллар
|1.3759
|1 Кувейтский динар
|5.6695
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4366
|1 Мексиканское песо
|0.0912
|1 Молдавский лей
|0.1019
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2195
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5072
|1 Сингапурский доллар
|1.2948
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4697
|1 Турецкая лира
|0.4476
|1 Тайваньский доллар
|0.0582
|1 Таджикский сомони
|0.1926
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0602
|100 Японских йен
|1.5631
|1 Новозеландский доллар
|1.2445
|Золото (1 унция)
|2271,3081
|Серебро (1 унция)
|29,1104
|Платина (1 унция)
|1695,3992
|Палладий (1 унция)
|1844,1835
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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