Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2015)

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара повысился на 1,22% и составил 1,0496 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,93% и составил 1,1567 маната.

Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,86% и составил 0,0164 маната.