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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2015)

    1 доллар - 1,0496 манат

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара повысился на 1,22% и составил 1,0496 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,93% и составил 1,1567 маната.

    Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,86% и составил 0,0164 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0496
    1 Евро 1.1467
    1 Российский рубль 0.0164
    1 Австралийский доллар 0.7455
    1 Аргентинское песо 0.1102
    100 Белорусских рублей 0.0060
    1 Бразильский реал 0.2692
    1 Дирхам ОАЭ 0.2858
    1 Южноафриканский рэнд 0.0765
    100 Вон Республики Корея 0.0920
    1 Чешская крона 0.0423
    100 Чилийских песо 0.1526
    1 Китайский юань 0.1651
    1 Датская крона 0.1537
    1 Грузинский лари 0.4410
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0161
    1 Английский фунт стерлингов 1.6013
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1227
    1 Швейцарский франк 1.0555
    1 Израильский шекель 0.2693
    1 Канадский доллар 0.7943
    1 Кувейтский динар 3.4663
    1 Казахстанский тенге 0.0038
    1 Киргизский сом 0.0152
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2449
    1 Мексиканское песо 0.0631
    1 Молдавский лей 0.0525
    1 Египетский фунт 0.1307
    1 Норвежская крона 0.1225
    100 Узбекских сум 0.0392
    1 Польский злотый 0.2677
    1 Сингапурский доллар 0.7482
    1 Саудовский риял 0.2799
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4678
    1 Турецкая лира 0.3590
    1 Тайваньский доллар 0.0322
    1 Таджикский сомони 0.1613
    1 Новый туркменский манат 0.2999
    1 Украинская гривна 0.0457
    100 Японских йен 0.8695
    1 Новозеландский доллар 0.6984
    Золото (1 унция) 1238,1082
    Серебро (1 унция) 16,6781
    Платина (1 унция) 1054,8480
    Палладий (1 унция) 725,2736
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