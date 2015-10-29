Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2015)

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара повысился на 1,22% и составил 1,0496 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,93% и составил 1,1567 маната.
Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,86% и составил 0,0164 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0496
|1 Евро
|1.1467
|1 Российский рубль
|0.0164
|1 Австралийский доллар
|0.7455
|1 Аргентинское песо
|0.1102
|100 Белорусских рублей
|0.0060
|1 Бразильский реал
|0.2692
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2858
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0765
|100 Вон Республики Корея
|0.0920
|1 Чешская крона
|0.0423
|100 Чилийских песо
|0.1526
|1 Китайский юань
|0.1651
|1 Датская крона
|0.1537
|1 Грузинский лари
|0.4410
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0161
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6013
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1227
|1 Швейцарский франк
|1.0555
|1 Израильский шекель
|0.2693
|1 Канадский доллар
|0.7943
|1 Кувейтский динар
|3.4663
|1 Казахстанский тенге
|0.0038
|1 Киргизский сом
|0.0152
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2449
|1 Мексиканское песо
|0.0631
|1 Молдавский лей
|0.0525
|1 Египетский фунт
|0.1307
|1 Норвежская крона
|0.1225
|100 Узбекских сум
|0.0392
|1 Польский злотый
|0.2677
|1 Сингапурский доллар
|0.7482
|1 Саудовский риял
|0.2799
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4678
|1 Турецкая лира
|0.3590
|1 Тайваньский доллар
|0.0322
|1 Таджикский сомони
|0.1613
|1 Новый туркменский манат
|0.2999
|1 Украинская гривна
|0.0457
|100 Японских йен
|0.8695
|1 Новозеландский доллар
|0.6984
|Золото (1 унция)
|1238,1082
|Серебро (1 унция)
|16,6781
|Платина (1 унция)
|1054,8480
|Палладий (1 унция)
|725,2736
Tural İbadlıАвтор новости
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