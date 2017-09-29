Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2017)

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,41% - до 2,0027 маната, курс рубля - на 0,34%, до 0,0293 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|2.0027
|1 Российский рубль
|0.0293
|1 Австралийский доллар
|1.3330
|1 Аргентинское песо
|0.0970
|1 Белорусский рубль
|0.8667
|1 Бразильский реал
|0.5343
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1256
|100 Вон Республики Корея
|0.1484
|1 Чешская крона
|0.0770
|100 Чилийских песо
|0.2674
|1 Китайский юань
|0.2546
|1 Датская крона
|0.2691
|1 Грузинский лари
|0.6861
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0260
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2809
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.2094
|1 Швейцарский франк
|1.7499
|1 Израильский шекель
|0.4816
|1 Канадский доллар
|1.3674
|1 Кувейтский динар
|5.6419
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4021
|1 Мексиканское песо
|0.0935
|1 Молдавский лей
|0.0967
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2140
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4637
|1 Сингапурский доллар
|1.2518
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4002
|1 Турецкая лира
|0.4773
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0641
|100 Японских йен
|1.5095
|1 Новозеландский доллар
|1.2262
|Золото (1 унция)
|2181,9517
|Серебро (1 унция)
|28,6195
|Платина (1 унция)
|1560,7836
|Палладий (1 унция)
|1577,7856
Namiq HüseynovАвтор новости
Поделиться в Facebook