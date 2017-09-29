Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2017)

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,41% - до 2,0027 маната, курс рубля - на 0,34%, до 0,0293 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 2.0027 1 Российский рубль 0.0293 1 Австралийский доллар 1.3330 1 Аргентинское песо 0.0970 1 Белорусский рубль 0.8667 1 Бразильский реал 0.5343 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1256 100 Вон Республики Корея 0.1484 1 Чешская крона 0.0770 100 Чилийских песо 0.2674 1 Китайский юань 0.2546 1 Датская крона 0.2691 1 Грузинский лари 0.6861 1 Гонконгский доллар 0.2177 1 Индийская рупия 0.0260 1 Английский фунт стерлингов 2.2809 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.2094 1 Швейцарский франк 1.7499 1 Израильский шекель 0.4816 1 Канадский доллар 1.3674 1 Кувейтский динар 5.6419 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4021 1 Мексиканское песо 0.0935 1 Молдавский лей 0.0967 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2140 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4637 1 Сингапурский доллар 1.2518 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4002 1 Турецкая лира 0.4773 1 Тайваньский доллар 0.0560 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0641 100 Японских йен 1.5095 1 Новозеландский доллар 1.2262 Золото (1 унция) 2181,9517 Серебро (1 унция) 28,6195 Платина (1 унция) 1560,7836 Палладий (1 унция) 1577,7856