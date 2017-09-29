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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2017)

    1 Доллар США - 1,7002 маната

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,41% - до 2,0027 маната, курс рубля - на 0,34%, до 0,0293 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7002
    1 Евро 2.0027
    1 Российский рубль 0.0293
    1 Австралийский доллар 1.3330
    1 Аргентинское песо 0.0970
    1 Белорусский рубль 0.8667
    1 Бразильский реал 0.5343
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1256
    100 Вон Республики Корея 0.1484
    1 Чешская крона 0.0770
    100 Чилийских песо 0.2674
    1 Китайский юань 0.2546
    1 Датская крона 0.2691
    1 Грузинский лари 0.6861
    1 Гонконгский доллар 0.2177
    1 Индийская рупия 0.0260
    1 Английский фунт стерлингов 2.2809
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.2094
    1 Швейцарский франк 1.7499
    1 Израильский шекель 0.4816
    1 Канадский доллар 1.3674
    1 Кувейтский динар 5.6419
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4021
    1 Мексиканское песо 0.0935
    1 Молдавский лей 0.0967
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2140
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4637
    1 Сингапурский доллар 1.2518
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4002
    1 Турецкая лира 0.4773
    1 Тайваньский доллар 0.0560
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4858
    1 Украинская гривна 0.0641
    100 Японских йен 1.5095
    1 Новозеландский доллар 1.2262
    Золото (1 унция) 2181,9517
    Серебро (1 унция) 28,6195
    Платина (1 унция) 1560,7836
    Палладий (1 унция) 1577,7856
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