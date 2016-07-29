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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2016)

    1 доллар США - 1,5851 маната

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,20% и составил 1,5851 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,30% и составил 1,7564 маната. Курс рубля снизился на 0,83% и составил 0,0238 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5851
    1 Евро 1.7564
    1 Российский рубль 0.0238
    1 Австралийский доллар 1.1938
    1 Аргентинское песо 0.1054
    1 Белорусский рубль 0.7965
    1 Бразильский реал 0.4820
    1 Дирхам ОАЭ 0.4316
    1 Южноафриканский рэнд 0.1122
    100 Вон Республики Корея 0.1415
    1 Чешская крона 0.0650
    100 Чилийских песо 0.2384
    1 Китайский юань 0.2383
    1 Датская крона 0.2361
    1 Грузинский лари 0.6731
    1 Гонконгский доллар 0.2044
    1 Индийская рупия 0.0236
    1 Английский фунт стерлингов 2.0895
    100 Индонезийских рупий 0.0121
    100 Иранских риалов 0.0051
    1 Шведская крона 0.1836
    1 Швейцарский франк 1.6193
    1 Израильский шекель 0.4142
    1 Канадский доллар 1.2044
    1 Кувейтский динар 5.2417
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0236
    100 Ливанских фунтов 0.1052
    1 Малазийский ринггит 0.3913
    1 Мексиканское песо 0.0838
    1 Молдавский лей 0.0804
    1 Египетский фунт 0.1785
    1 Норвежская крона 0.1853
    100 Узбекских сум 0.0537
    1 Польский злотый 0.4027
    1 Сингапурский доллар 1.1755
    1 Саудовский риал 0.4227
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2038
    1 Турецкая лира 0.5260
    1 Тайваньский доллар 0.0497
    1 Таджикский сомони 0.1894
    1 Новый туркменский манат 0.4718
    1 Украинская гривна 0.0639
    100 Японских йен 1.5344
    1 Новозеландский доллар 1.1260
    Золото (1 унция) 2126,8079
    Серебро (1 унция) 31,9160
    Платина (1 унция) 1811,7693
    Палладий (1 унция) 1112,7402
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