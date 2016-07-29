Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2016)

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,20% и составил 1,5851 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,30% и составил 1,7564 маната. Курс рубля снизился на 0,83% и составил 0,0238 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5851
|1 Евро
|1.7564
|1 Российский рубль
|0.0238
|1 Австралийский доллар
|1.1938
|1 Аргентинское песо
|0.1054
|1 Белорусский рубль
|0.7965
|1 Бразильский реал
|0.4820
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4316
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1122
|100 Вон Республики Корея
|0.1415
|1 Чешская крона
|0.0650
|100 Чилийских песо
|0.2384
|1 Китайский юань
|0.2383
|1 Датская крона
|0.2361
|1 Грузинский лари
|0.6731
|1 Гонконгский доллар
|0.2044
|1 Индийская рупия
|0.0236
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0895
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0051
|1 Шведская крона
|0.1836
|1 Швейцарский франк
|1.6193
|1 Израильский шекель
|0.4142
|1 Канадский доллар
|1.2044
|1 Кувейтский динар
|5.2417
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1052
|1 Малазийский ринггит
|0.3913
|1 Мексиканское песо
|0.0838
|1 Молдавский лей
|0.0804
|1 Египетский фунт
|0.1785
|1 Норвежская крона
|0.1853
|100 Узбекских сум
|0.0537
|1 Польский злотый
|0.4027
|1 Сингапурский доллар
|1.1755
|1 Саудовский риал
|0.4227
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2038
|1 Турецкая лира
|0.5260
|1 Тайваньский доллар
|0.0497
|1 Таджикский сомони
|0.1894
|1 Новый туркменский манат
|0.4718
|1 Украинская гривна
|0.0639
|100 Японских йен
|1.5344
|1 Новозеландский доллар
|1.1260
|Золото (1 унция)
|2126,8079
|Серебро (1 унция)
|31,9160
|Платина (1 унция)
|1811,7693
|Палладий (1 унция)
|1112,7402
Tural İbadlıАвтор новости
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