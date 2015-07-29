​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2015)

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня курс маната по отношению к доллару не изменился, оставшись на уровне 1,0488 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подорожало на 0,05%, составив 1,1621 манатов. По информации, курс рубля по отношению к манату подешевел на 0,57% и составил 0,0175 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.0488 1 Евро 1.1621 1 Российский рубль 0.0175 1 Австралийский доллар 0.7688 1 Аргентинское песо 0.1144 100 Белорусских рублей 0.0069 1 Бразильский реал 0.3124 1 Дирхам ОАЭ 0.2855 1 Южноафриканский рэнд 0.0835 100 Вон Республики Корея 0.0907 1 Чешская крона 0.0430 100 Чилийских песо 0.1576 1 Китайский юань 0.1689 1 Датская крона 0.1557 1 Грузинский лари 0.4597 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0164 1 Английский фунт стерлингов 1.6377 100 Индонезийских рупий 0.0078 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1227 1 Швейцарский франк 1.0910 1 Израильский шекель 0.2776 1 Канадский доллар 0.8108 1 Кувейтский динар 3.4661 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0167 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2750 1 Мексиканское песо 0.0645 1 Молдавский лей 0.0555 1 Египетский фунт 0.1339 1 Норвежская крона 0.1286 100 Узбекских сум 0.0408 1 Польский злотый 0.2819 1 Сингапурский доллар 0.7691 1 Саудовский риял 0.2797 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4656 1 Турецкая лира 0.3801 1 Тайваньский доллар 0.0333 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.2999 1 Украинская гривна 0.0469 100 Японских йен 0.8498 1 Новозеландский доллар 0.7038 Золото (1 унция) 1149,6946 Серебро (1 унция) 15,4174 Платина (1 унция) 1023,6288 Палладий (1 унция) 647,1096