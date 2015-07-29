​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2015)

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня курс маната по отношению к доллару не изменился, оставшись на уровне 1,0488 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подорожало на 0,05%, составив 1,1621 манатов. По информации, курс рубля по отношению к манату подешевел на 0,57% и составил 0,0175 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0488
|1 Евро
|1.1621
|1 Российский рубль
|0.0175
|1 Австралийский доллар
|0.7688
|1 Аргентинское песо
|0.1144
|100 Белорусских рублей
|0.0069
|1 Бразильский реал
|0.3124
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0835
|100 Вон Республики Корея
|0.0907
|1 Чешская крона
|0.0430
|100 Чилийских песо
|0.1576
|1 Китайский юань
|0.1689
|1 Датская крона
|0.1557
|1 Грузинский лари
|0.4597
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0164
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6377
|100 Индонезийских рупий
|0.0078
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1227
|1 Швейцарский франк
|1.0910
|1 Израильский шекель
|0.2776
|1 Канадский доллар
|0.8108
|1 Кувейтский динар
|3.4661
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2750
|1 Мексиканское песо
|0.0645
|1 Молдавский лей
|0.0555
|1 Египетский фунт
|0.1339
|1 Норвежская крона
|0.1286
|100 Узбекских сум
|0.0408
|1 Польский злотый
|0.2819
|1 Сингапурский доллар
|0.7691
|1 Саудовский риял
|0.2797
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4656
|1 Турецкая лира
|0.3801
|1 Тайваньский доллар
|0.0333
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.2999
|1 Украинская гривна
|0.0469
|100 Японских йен
|0.8498
|1 Новозеландский доллар
|0.7038
|Золото (1 унция)
|1149,6946
|Серебро (1 унция)
|15,4174
|Платина (1 унция)
|1023,6288
|Палладий (1 унция)
|647,1096
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook