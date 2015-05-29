Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.05.2015)

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0494
|1 Евро
|1.1498
|1 Российский рубль
|0.0199
|1 Австралийский доллар
|0.8038
|1 Аргентинское песо
|0.1166
|100 Белорусских рублей
|0.0071
|1 Бразильский реал
|0.3318
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0865
|100 Вон Республики Корея
|0.0947
|1 Чешская крона
|0.0419
|100 Чилийских песо
|0.1703
|1 Китайский юань
|0.1692
|1 Датская крона
|0.1541
|1 Грузинский лари
|0.4559
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6091
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1240
|1 Швейцарский франк
|1.1140
|1 Израильский шекель
|0.2713
|1 Канадский доллар
|0.8450
|1 Кувейтский динар
|3.4649
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0180
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2873
|1 Мексиканское песо
|0.0685
|1 Молдавский лей
|0.0593
|1 Египетский фунт
|0.1375
|1 Норвежская крона
|0.1345
|100 Узбекских сум
|0.0414
|1 Польский злотый
|0.2780
|1 Сингапурский доллар
|0.7786
|1 Саудовский риял
|0.2798
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4583
|1 Турецкая лира
|0.3952
|1 Тайваньский доллар
|0.0342
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.2998
|1 Украинская гривна
|0.0500
|100 Японских йен
|0.8481
|1 Новозеландский доллар
|0.7492
|Золото (1 унция)
|1243,5390
|Серебро (1 унция)
|17,5355
|Платина (1 унция)
|1170,0810
|Палладий (1 унция)
|822,7296
Tural İbadlıАвтор новости
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