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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.05.2015)

    1 доллар - 1,0494 манат

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0494
    1 Евро 1.1498
    1 Российский рубль 0.0199
    1 Австралийский доллар 0.8038
    1 Аргентинское песо 0.1166
    100 Белорусских рублей 0.0071
    1 Бразильский реал 0.3318
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0865
    100 Вон Республики Корея 0.0947
    1 Чешская крона 0.0419
    100 Чилийских песо 0.1703
    1 Китайский юань 0.1692
    1 Датская крона 0.1541
    1 Грузинский лари 0.4559
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6091
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1240
    1 Швейцарский франк 1.1140
    1 Израильский шекель 0.2713
    1 Канадский доллар 0.8450
    1 Кувейтский динар 3.4649
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0180
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2873
    1 Мексиканское песо 0.0685
    1 Молдавский лей 0.0593
    1 Египетский фунт 0.1375
    1 Норвежская крона 0.1345
    100 Узбекских сум 0.0414
    1 Польский злотый 0.2780
    1 Сингапурский доллар 0.7786
    1 Саудовский риял 0.2798
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4583
    1 Турецкая лира 0.3952
    1 Тайваньский доллар 0.0342
    1 Таджикский сомони 0.1675
    1 Новый туркменский манат 0.2998
    1 Украинская гривна 0.0500
    100 Японских йен 0.8481
    1 Новозеландский доллар 0.7492
    Золото (1 унция) 1243,5390
    Серебро (1 унция) 17,5355
    Платина (1 унция) 1170,0810
    Палладий (1 унция) 822,7296
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