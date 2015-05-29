Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.05.2015)

29 мая, 2015 10:01

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0494 1 Евро 1.1498 1 Российский рубль 0.0199 1 Австралийский доллар 0.8038 1 Аргентинское песо 0.1166 100 Белорусских рублей 0.0071 1 Бразильский реал 0.3318 1 Дирхам ОАЭ 0.2857 1 Южноафриканский рэнд 0.0865 100 Вон Республики Корея 0.0947 1 Чешская крона 0.0419 100 Чилийских песо 0.1703 1 Китайский юань 0.1692 1 Датская крона 0.1541 1 Грузинский лари 0.4559 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6091 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1240 1 Швейцарский франк 1.1140 1 Израильский шекель 0.2713 1 Канадский доллар 0.8450 1 Кувейтский динар 3.4649 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0180 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2873 1 Мексиканское песо 0.0685 1 Молдавский лей 0.0593 1 Египетский фунт 0.1375 1 Норвежская крона 0.1345 100 Узбекских сум 0.0414 1 Польский злотый 0.2780 1 Сингапурский доллар 0.7786 1 Саудовский риял 0.2798 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4583 1 Турецкая лира 0.3952 1 Тайваньский доллар 0.0342 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.2998 1 Украинская гривна 0.0500 100 Японских йен 0.8481 1 Новозеландский доллар 0.7492 Золото (1 унция) 1243,5390 Серебро (1 унция) 17,5355 Платина (1 унция) 1170,0810 Палладий (1 унция) 822,7296