​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2016)

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,11% и составил 1,5072 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,63% и составил 1,7174 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,87% и составил 0,0233 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5072 1 Евро 1.7174 1 Российский рубль 0.0233 1 Австралийский доллар 1.1542 1 Аргентинское песо 0.1052 100 Белорусских рублей 0.0078 1 Бразильский реал 0.4324 1 Дирхам ОАЭ 0.4103 1 Южноафриканский рэнд 0.1057 100 Вон Республики Корея 0.1318 1 Чешская крона 0.0635 100 Чилийских песо 0.2277 1 Китайский юань 0.2328 1 Датская крона 0.2307 1 Грузинский лари 0.6753 1 Гонконгский доллар 0.1943 1 Индийская рупия 0.0227 1 Английский фунт стерлингов 2.2083 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1875 1 Швейцарский франк 1.5646 1 Израильский шекель 0.4013 1 Канадский доллар 1.2036 1 Кувейтский динар 5.0040 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0221 100 Ливанских фунтов 0.1000 1 Малазийский ринггит 0.3855 1 Мексиканское песо 0.0874 1 Молдавский лей 0.0764 1 Египетский фунт 0.1697 1 Норвежская крона 0.1858 100 Узбекских сум 0.0520 1 Польский злотый 0.3900 1 Сингапурский доллар 1.1210 1 Саудовский риал 0.4019 1 СДР (спец. права заимствования) 2.0943 1 Турецкая лира 0.5363 1 Тайваньский доллар 0.0467 1 Таджикский сомони 0.1915 1 Новый туркменский манат 0.4455 1 Украинская гривна 0.0598 100 Японских йен 1.4062 1 Новозеландский доллар 1.0516 Золото (1 унция) 1893,0432 Серебро (1 унция) 26,8131 Платина (1 унция) 1567,4880 Палладий (1 унция) 929,9424