​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2016)

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,11% и составил 1,5072 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,63% и составил 1,7174 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,87% и составил 0,0233 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5072
|1 Евро
|1.7174
|1 Российский рубль
|0.0233
|1 Австралийский доллар
|1.1542
|1 Аргентинское песо
|0.1052
|100 Белорусских рублей
|0.0078
|1 Бразильский реал
|0.4324
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4103
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1057
|100 Вон Республики Корея
|0.1318
|1 Чешская крона
|0.0635
|100 Чилийских песо
|0.2277
|1 Китайский юань
|0.2328
|1 Датская крона
|0.2307
|1 Грузинский лари
|0.6753
|1 Гонконгский доллар
|0.1943
|1 Индийская рупия
|0.0227
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2083
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1875
|1 Швейцарский франк
|1.5646
|1 Израильский шекель
|0.4013
|1 Канадский доллар
|1.2036
|1 Кувейтский динар
|5.0040
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0221
|100 Ливанских фунтов
|0.1000
|1 Малазийский ринггит
|0.3855
|1 Мексиканское песо
|0.0874
|1 Молдавский лей
|0.0764
|1 Египетский фунт
|0.1697
|1 Норвежская крона
|0.1858
|100 Узбекских сум
|0.0520
|1 Польский злотый
|0.3900
|1 Сингапурский доллар
|1.1210
|1 Саудовский риал
|0.4019
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.0943
|1 Турецкая лира
|0.5363
|1 Тайваньский доллар
|0.0467
|1 Таджикский сомони
|0.1915
|1 Новый туркменский манат
|0.4455
|1 Украинская гривна
|0.0598
|100 Японских йен
|1.4062
|1 Новозеландский доллар
|1.0516
|Золото (1 унция)
|1893,0432
|Серебро (1 унция)
|26,8131
|Платина (1 унция)
|1567,4880
|Палладий (1 унция)
|929,9424
Tural İbadlıАвтор новости
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