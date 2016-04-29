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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2016)

    1 доллар США - 1,5072 маната

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,11% и составил 1,5072 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,63% и составил 1,7174 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,87% и составил 0,0233 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5072
    1 Евро 1.7174
    1 Российский рубль 0.0233
    1 Австралийский доллар 1.1542
    1 Аргентинское песо 0.1052
    100 Белорусских рублей 0.0078
    1 Бразильский реал 0.4324
    1 Дирхам ОАЭ 0.4103
    1 Южноафриканский рэнд 0.1057
    100 Вон Республики Корея 0.1318
    1 Чешская крона 0.0635
    100 Чилийских песо 0.2277
    1 Китайский юань 0.2328
    1 Датская крона 0.2307
    1 Грузинский лари 0.6753
    1 Гонконгский доллар 0.1943
    1 Индийская рупия 0.0227
    1 Английский фунт стерлингов 2.2083
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1875
    1 Швейцарский франк 1.5646
    1 Израильский шекель 0.4013
    1 Канадский доллар 1.2036
    1 Кувейтский динар 5.0040
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0221
    100 Ливанских фунтов 0.1000
    1 Малазийский ринггит 0.3855
    1 Мексиканское песо 0.0874
    1 Молдавский лей 0.0764
    1 Египетский фунт 0.1697
    1 Норвежская крона 0.1858
    100 Узбекских сум 0.0520
    1 Польский злотый 0.3900
    1 Сингапурский доллар 1.1210
    1 Саудовский риал 0.4019
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.0943
    1 Турецкая лира 0.5363
    1 Тайваньский доллар 0.0467
    1 Таджикский сомони 0.1915
    1 Новый туркменский манат 0.4455
    1 Украинская гривна 0.0598
    100 Японских йен 1.4062
    1 Новозеландский доллар 1.0516
    Золото (1 унция) 1893,0432
    Серебро (1 унция) 26,8131
    Платина (1 унция) 1567,4880
    Палладий (1 унция) 929,9424

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